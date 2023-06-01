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"Я хочу заплакать": маленький украинец записал трогательное обращение к военным

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Четверг 01 июня 2023 11:15
"Я хочу заплакать": маленький украинец записал трогательное обращение к военным Маленький украинец обратился к военным (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские дети постоянно пытаются помочь военным и поражают своим патриотизмом. Мальчик из Киева по имени Степан искренне пожелал защитникам удачно ликвидировать оккупантов.

Видео в TikTok опубликовала его мама Галина Вальчишин.

На ролике мальчик искренне признается, что хочет заплакать от эмоций к нашим защитникам.

Он сказал, что украинские военные молодцы, ведь героически борются с оккупантами.

"Я хочу, чтобы вы как можно быстрее убили россиян, вы такие молодцы! Ребята, девушки, и пес Патрон, и Зеленский, такие молодцы вы. Я даже хочу заплакать. Вы такие сильные! Пусть вам будет здоровье, сила, и чтобы закончилась война. И я вас очень люблю", - говорит мальчик.

По словам матери, сначала Степан просил отправить это видео непосредственно главнокомандующему Валерию Залужному. Однако потом согласился и на TikTok.

На видео Степан также поблагодарил японцев.

@galynavalchyshyn #зсу #україна #війна #донатимоназсу #дітипротивійни #standwithukraine #ukraine оригінальний звук - Galyna Valchyshyn

Ранее мы сообщали, что в Виннице дети собрали для армии более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Запорожье маленькие украинцы организовали "магазин" и отдают прибыль ВСУ.

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Вооруженные силы Украины военные діти