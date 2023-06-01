"Я хочу заплакати": маленький українець записав зворушливе звернення до військових

Українські діти постійно намагаються допомогти військовим та вражають своїм патріотизмом. Хлопчик з Києва, на ім’я Степан, щиро побажав захисникам вдало ліквідовувати окупантів.

На ролику хлопчик щиро зізнається, що хоче заплакати від емоцій до наших захисників.

Він сказав, що українські військові молодці, адже героїчно борються з окупантами.

"Я хочу, щоб ви якнайшвидше вбили росіян, ви такі молодці! Хлопці, дівчата, і пес Патрон, і Зеленський, такі молодці ви. Я аж хочу заплакати. Ви такі сильні! Хай вам буде здоров’я, сила, і щоб закінчилася війна. І я вас дуже люблю", - каже хлопчик.

За словами матері, спершу Степан просив відправити це відео безпосередньо головнокомандувачу Валерію Залужному. Однак потім погодився і на TikTok.

На відео Степан також подякував японцям.