"Я готов". Амадор Лопес заговорил об усыновлении ребенка

Так, по словам артиста, он не может построить крепкие отношения, потому что потерял доверие к людям.

Впрочем, Амадор не скрывает: мечтает создать крепкую семью, а также усыновить ребенка. К этому шагу хореограф внутренне готов.

"Во-первых, я хочу купить квартиру, чтобы у меня был мой дом, и хочу жену, которая будет любить меня и будет любить этого невероятного ребенка", - поделился Лопес.

Также он ответил, что еще, по его мнению, мешает ему построить качественные и долгие отношения.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

"А мне кажется, что это не только меня касается. Если ты заметил, в шоу-бизнесе постоянно одинокие люди, несмотря на то, что может быть, типа, все очень классно, любовь, жена, муж, все равно потом нужно обрирать: или ты работаешь в шоу-бизнесе или ты строишь семью", - сказал артист.

Сегодня, говорит Амадор, ему очень трудно найти вторую половинку. Однако он не оставляет попыток сделать это. Например, зарегистрировался на сайте для знакомств.

"Я почти не бываю в Киеве, я постоянно нахожусь на гастролях. Я почти никуда не хожу, а когда хожу, только к своим друзьям, чтобы получить ход немножко энергии. И я даже хочу тебе сказать, что я создал страницу в Tinder. Но я начал общаться с людьми и понял, что это не мое. Лучше лично познакомиться", - поделился танцовщик.

Что известно о личной жизни Амадора Лопеса

Хореограф был женат на украинке Светлане Шпилевой. Их брак продлился восемь лет, после чего пара решила расстаться. Считается, что причиной разрыва стали творческие амбиции обоих партнеров.

Супруги сосредоточились на развитии своих карьер, что привело к постепенному охлаждению чувств. Лопес признавал, что очень сожалеет об отсутствии совместных детей.