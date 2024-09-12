"Я не стыжусь": эпатажный Амадор Лопес впервые заговорил об ориентации (видео)

Известный хореограф и певец Амадор Лопес, держащий личную жизнь в большом секрете, впервые заговорил об отношениях. Он признался, считает ли себя бисексуалом и свободно ли его сердце.

Когда ведущий стал поднимать тему отношений, он вспомнил слова Лопеса. В прошлом танцор говорил, что он хозяин своей жизни и не стесняется ходить в гей-клубы. При этом Амадор признался, что получает подарки от мужчин и очень любит украинских девушек.

Впрочем, когда Демин прямо спросил, считает ли хореограф себя бисексуалом, тот не дал четкого ответа.

"Я человек, который действительно любит, когда обратят внимание на меня. Ты же знаешь, что меня синдром отличника, я люблю, когда меня любят", - отметил Амадор.

Тогда Слава спросил, согласился бы танцор на отношения с мужчиной, который давал бы ему ту любовь, которую он хочет.

Амадор Лопес заговорил об отношениях (скриншот)

"Такой вопрос! Ничего себе! Ну, не знаю, пусть появится - тогда подумаю. Ты хочешь, чтобы я так ответил тебе? Знаешь, сейчас мне кажется, что очень много таких моментов, вот, блин, чего так людям интересно, кто с кем спит? Потому что я не понимаю. Это так тупо, мне кажется" - отмети Лопес.

"Я не знаю, что там - бисексуал или не бисексуал. Я к этому отношусь абсолютно нормально... Я не стыжусь. На мне уже очень много лет ярлык "бисексуал", потому что я хореограф, потому что очень эмоционален, потому что я плачу на камеру, потому что я могу вот таким быть, манерным, потому что у меня "не такой" голос - смешной, забавный", - признался он.

По словам артиста, в воображении многих мужчина до сих пор должен быть неухоженным и грубым. Хотя самому Лопесу, как он отметил, вообще безразлично мнению других.

Лопес признался, были ли у него отношения с мужчинами (скриншот)

Амадор признался, что у него были отношения с женщинами. Он был влюблен, но не в мужчин. С представителями своего пола романов у него не было. И сейчас он хочет обрести любовь, хотя на это ему не хватает времени.

"Я одинок, могу так сказать. Я чувствую, что сейчас мне не хватает действительно человека, который был бы рядом, поддерживал, любил меня... На это нет времени, я никуда почти не хожу, я постоянно на гастролях. И мне очень не хватает любви, заботы", - сказал артист.