"Я очень люблю пиво". Алиев честно рассказал о трех кодировках и возвращении к алкоголю

"Вшивали мне петлю в задницу - и все. Сначала на три года. Потом я не пил четыре", - рассказал об опыте кодирования спортсмен.

По словам Алиева, на первое кодирование его подтолкнул ультиматум Игоря Суркиса.

"Он сказал: "Я тебя выгоню". Я уже прекрасно понял, что мне - задница. Тогда я пошел и закодировался", - поделился Александр.

Согласно его словам, после этого он начал настоящую карьеру: стал лучшим футболистом, поехал в "Локомотив" и наладил хорошие отношения с Суркисом.

После того, как он покинул "Динамо", они не общались 7 лет. Позже алкоголь снова ворвался в его жизнь.

"Я сорвался. Потом с одной девушкой встречался и мы разошлись, поэтому тогда тоже были проблемы. Она мне все говорила: "Алкоголь, алкоголь". Я вот ради нее пошел и закодировался", - рассказал он.

Экс-футболист "Динамо" о проблемах с алкоголем (скриншот)

Сегодня Алиев больше не закодирован. Он не скрывает, что продолжает пить. Для него алкоголь - это возможность расслабиться и быть веселым и компанейским.

"Я люблю очень пиво. Я не скрываю: обожаю пить пиво. Водку я пью только тогда, когда приеду где-то на природу. Я еще раз говорю: когда хорошая закуска - вот это я люблю", - признался он.

При этом Алиев отметил, что категорически против, чтобы его сын курил или напивался.

"Я всегда, когда даю интервью, говорю молодым: не повторяйте моих ошибок", - отметил он.



Что известно об Александре Алиеве

Он - известный украинский футболист. Выступал за "Динамо" и сборную Украины.

Имеет российское происхождение. Родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске. Там прожил до 12 лет. В 1999-м перебрался в Украину, где начал спортивную карьеру.

С начала полномасштабного вторжения присоединился к ТРО. Даже заочно был осужден в РФ до 7 лет и объявлен в розыск.

Напомним, ранее Александр Алиев рассказал, где служит в ВСУ и почему продолжает говорить на русском языке.

Экс-футболист также имеет 16-летнюю дочь и 14-летнего сына от бывшей жены.

В апреле его задержала полиция за нарушение правил дорожного движения. Тогда правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако он опровергал, что был пьян.