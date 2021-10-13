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Одна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновники

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Середа 13 жовтня 2021 10:40
Одна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновники Олена Овчинникова прославила Україну на увесь світ (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)
Автор: Дмитрий Войналович

Всесвітньо відома українська боєць ММА, багаторазова чемпіонка з кікбоксингу, тайського боксу і К-1 Олена Овчинникова може прийняти громадянство іншої країни.

Про це одна з найбільш титулованих спортсменок планети у бойових мистецтвах, яку називають найгарячішою українкою в MMA, зізналася у інтерв'ю "Спорт 24".

За словами Олени, їй раніше надходило багато пропозицій змінити паспорт, але тоді вона відмовляла.

"Сильно прикипіла до України. Можливо, це у мені говорить патріотизм", - сказала багаторазової чемпіонки світу та Європи.

Одна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновники

Олена Овчинникова прославила Україну на увесь світ (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Але останні декілька років Овчинникова наполегливо намагається пробитися у державні установи, щоб на неї нарешті звернули увагу та признали як українку, яка прославляє країну на увесь світ.

Та всі спроби - марні. Хоча мета 34-річної спортсменки лише одна - розвивати свій вид спорту у рідній країні.

Одна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновники

Олена Овчинникова має дуже багато титулів (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Тому зараз дівчина все частіше задумується над тим, щоб переїхати в іншу країну.

"Останнім часом часто задумуюсь, чому б не поїхати за кордон і не виступати під прапором іншої країни. Там у мене набагато більше визнання та плюсів. Наразі я у роздумах. Ще є час поки заліковую травму, спробую далі битись у дверцята різних установ. Але якщо нічого не вийде, я все ж таки буду покидати нашу країну", - сказала вона.

Одна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновникиОдна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновникиОдна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновникиОдна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновникиОдна з найкращих спортсменок України думає змінити громадянство. Винні чиновники

Олена називають найгарячішою українкою в ММА (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Раніше ми писали, що 15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу.

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