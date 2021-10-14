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Чи дозволять подвійне громадянство в Україні: у МВС дали чітку відповідь

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Четвер 14 жовтня 2021 11:05
Чи дозволять подвійне громадянство в Україні: у МВС дали чітку відповідь Фото: коли в Україні з'явиться подвійне громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитися через рік.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода.

Зараз документ вивчають у Міністерстві юстиції, а потім законопроект розглядатиме Верховна Рада.

"За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб розв'язати питання множинного громадянства. За межами України знаходяться десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь у культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. Найближчим часом ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - розповів Єнін.

Заступник глави МВС уточнив, що в цьому питанні важливо розширити участь співвітчизників, які не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС або НАТО. Вони б могли отримати подвійне громадянство.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство. Це він сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки.

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський, зазначивши, що з законом про подвійне громадянство "не все просто".

Як ми раніше писали, нардеп Дунда вважає, що подвійне громадянство гальмують "агенти Кремля".

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