Мосейчук вперше розповіла, що росіяни зробили з її будинком під Києвом: "цілим не лишився"

Наталія Мосейчук відверто висловилася про свій емоційний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, про погрози, що надходили рідним від загарбників, і свій постраждалий будинок під Києвом.

Відома українська телеведуча проживає з сім'єю в двоповерховому особняку якраз недалеко від Бучі та Ірпеня, де російські інтервенти скоювали воєнні злочини при окупації.

Як і багато інших будівель в окрузі, постраждав в результаті бойових дій і будинок Мосейчук в передмісті української столиці.

Так виглядав будинок сім'ї Наталія Мосейчук під Києвом до повномасштабної війни (фото: кадр з відео)

Він був пошкоджений під час окупації та танкових боїв у березні армією РФ, розповіла ведуча 1+1 і марафону "Єдині новини" в інтерв'ю kp.ua.

"Наш будинок цілим не лишився. Вибиті всі вікна, пошкоджений дах, немає рослин, все стесано снарядами, побиті паркани", - зазначила телезірка.

Наталія Мосейчук з чоловіком і синами в будинку під Києвом (фото: кадр з відео)

Але вже були розпочаті відновлювальні роботи, і будиночок поступово "оговтується" від навали окупантів.

"Але вікна вставляються, дах ремонтується… Потроху вже відбудовуємо. Вікна вже поставили", - каже Мосейчук.

Наталія Мосейчук з сім'єю в заміському будинку під Києвом (фото: кадр з відео)

Також знаменитість зізналася, що як тільки почалася ворожа навала, у неї й думки не було покинути батьківщину. Був евакуйований з України тільки її молодший син Матвій разом з бабусею, але через деякий час повернувся до батьків.

"За два тижні Матвій сказав: "Заберіть мене, я буду з вами спускатися в бомбосховище, буду сидіти, буду швиденько вдягатися навіть вночі, так, як ти мамо просиш, але тільки заберіть мене". І ми забрали свою дитину, він з нами", - розповіла Мосейчук.

Наталія Мосейчук (фото: прес-служба 1+1)

Ведуча торкнулася і теми погроз з боку рашистів, які на початку війни отримала її 80-річна мама Ганна Миколаївна, і зізналася, що вона дуже важко це сприйняла.

"Дзвонили їй. Не знаю, чи то було ГРУ, чи то було ФСБ, але перше питання, яке їй поставили: "Анна Николаевна, а вы знаете, что ваша дочь по телевидению рассказывает?". Потім було дуже багато дзвінків, дуже багато смс на її телефон з різними погрозами, ненормативними висловами того, що вони можуть зробити з мамою", - ділиться ведуча.