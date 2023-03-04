RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я не боюсь военккомов": известный украинский комик сбежал в Турцию и ошеломил позицией по поводу войны

Комик Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский комик Андрей Щегель выехал из Украины в Турцию и заявил, что соболезнует тем, кто защищает свое государство. Юморист также сказал, что уже получил три повестки, но все еще остается за границей.

Об этом Андрей Щегель рассказал в интервью журналисту Роману Скрипину.

Выезд Щегеля в Турцию

В интервью Андрей Щегель рассказывает, что из военкомата у него уже есть три повестки.

"Три мои повестки - это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу. И нашел себе способ уехать и пожить в комфортной психологической обстановке" , – объяснил комик.

В начале полномасштабной войны Андрей вернулся в Украину из Польши. Он отмечает, что на границе его спрашивали, точно ли он хочет иметь штамп в паспорте о пересечении границы, ведь уехать он уже не сможет.

"Я провел 10 месяцев своей жизни во время войны. Был полезен государству, насколько мог. В конце концов, заботясь о своем здоровье и жизни, просто уехал", - говорит Щегель.

Андрей Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)

На вопрос, как ему удалось уехать за границу, Щегель говорит, что он артист и представляет Украину.

"Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилию одного неправильно написали. Так что это все делается, и очень легко", - прокомментировал артист.

Однако на самом деле, как позже объясняет Андрей, разрешение на выезд ему предоставило государство и Министерство культуры в рамках тура.

После Турции Щегель едет в Албанию, затем по нескольким странам Европы, а завершится тур на Бали.

Кто такой Андрей Щегель

Андрей Щегель - это ведущий украинский комик и стендапер. 2014 Андрей впервые выступил со стендапом на "открытом микрофоне". Впоследствии стал одним из ведущих резидентов стендап-клуба "Подпольный стендап", а спустя 2 года покинул его.

Некоторое время Андрей жил в Беларуси и участвовал в митингах против фальсифицированных выборов Лукашенко.

Раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд поменял сцену на окопы.

Читайте также, как изменились русскоязычные звезды за год войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турциявыезд за границу