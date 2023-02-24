Променяли сцену на окопы: 13 трогательных фраз о войне от звезд, которые защищают Украину

24 февраля 2022 года тысячи наших граждан сменили привычную профессию и ушли на фронт защищать Родину от российских захватчиков. Многие украинские артисты, не имея ни одного армейского опыта, также вступили в ряды ВСУ и ТРО и отправились воевать.

Кто из звезд променял сцену на окопы и что артисты рассказывают о великой войне, читайте в нашем материале ниже.

Андрей Хливнюк

В начале войны лидер группы "Бумбокс" был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в Киеве. Позже стал пилотом ударного дрона Punisher. В первые месяцы большой войны Андрей Хливнюк получил ранение, к счастью, артист уже поправился.

В канун годовщины полномасштабного вторжения группа поделилась своими воспоминаниями о последнем концерте в драмтеатре Мариуполя.

"Год назад, 22 февраля 2022 года, "Бумбокс" играли в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который прошел в МДТ. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре восстановленного Мариуполя", - написали артисты на странице группы в Instagram.

В первые месяцы войны Андрей Хливнюк получил ранение (фото: Instagram/boomboxfamily)

Олег Сенцов

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля с начала полномасштабной войны находятся в рядах ВСУ. Долгое время он был на Бахмутском направлении, а затем его переведен на Юг.

"Мы обязательно победим, чего бы нам это ни стоило. Мы не можем позволить себе проигрыш. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весной", - написал Олег накануне в Facebook.

Олег Сенцов ушел на фронт в первые дни великой войны (фото: Facebook/GettyImages)

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе с участниками коллектива также вступил в силы территориальной обороны ВС Украины. Артисты выполняли задачи и в Ирпене, и в Буче, а позже были в Харьковской области.

"Очень хочется, чтобы, когда мы победим, у нас появилась та идея, вокруг которой мы можем объединиться, - искренняя, настоящая. Для меня эта идея образования и воспитания. Я верю, что после победы мой месседж об объединение будет уже работать немного по-другому. И причиной этого будет не внешняя угроза, не беда, которой нужно противостоять, а внутренний порыв всего народа и политической элиты", - рассказал артист.

Группа "Антитіла" с первых дней войны присоединилась к борьбе против оккупантов (фото: Instagram/tarastopolia)

Сашко Положинский

Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский также принял участие в защите Украины от россиян. Музыкант еще за полторы недели до полномасштабного вторжения подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Стал солдатом-резервистом.

"Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное ощущение - быть частью славной семьи крутых девушек и парней", - написал Положинский в одном из постов.

Артист записал в ряды ВСУ за 9 дней до начала большой войны (фото: Instagram/Сашко Положинский)

Женя Галич

Лидер группы O.Trovald в первые дни войны ушел в военный комиссариат, поскольку является офицером ВСУ. Сначала он помогал бойцам, потому что его не брали ни в ВСУ, ни в ТРО. В армию мужчина вступил в середине апреля. Артист не делится информацией, на каких направлениях ему уже пришлось воевать.

Накануне годовщины певец опубликовал песню со следующими словами:

"Знаєш, я ніколи тебе не віддам

Ані на хвилину…

Чуєш, я нікому тебе не віддам,

Навіть якщо згину …"

Женя Галич защищает Украину на фронте с апреля 2022 года (фото: Instagram/jenia_galich)

Юрий Юрченко

Кумир многих украинцев еще с 90-х годов с началом полномасштабного вторжения ступил в добровольческий батальон "ОДЧ Карпатська Січ", чтобы бороться против российского врага. Через год войны артист уже побывал не в одной горячей точке.

"Я понимаю, что это бег на дальнюю дистанцию, и скорая агрессия, быстрая ненависть уносит эмоции. А наша цель - победа. Обязательна и необратима. Относимся к этому, как к работе", - рассказал в одном интервью артист.

Юрий Юрченко воюет в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ" (фото: Facebook/FC "Yurcash / Юркеш")

Дмитрий Линартович

Актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме "Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь" в первые дни войны пошел на фронт добровольцем. Сначала участвовал в обороне Киева, затем воевал в районе Бахмута. В январе 2023 года получил ранения и контузии в боях за Соледар.

"Война будет продолжаться, пока сознание не изменится, пока в Украине все не перейдут на украинский язык. Если этого не будет - то бесполезно. Так можно воевать и 20, 30, 40 лет. В войне будут рождаться и жить, пока не произойдет осознание. И чем раньше оно произойдет, тем раньше мы победим", - поделился мнением Линартович.

Актер получил ранение в бою под Соледаром (фото: Facebook/ Дмитрий Линартович)

Фагот

Лидер группы ТНМК также пошел защищать Украину от россиян. Фагот присоединился к добровольческому батальону "Реванш", который стоял на обороне Киевской области. Позже артист начал проводить благотворительные концерты для сбора средств на ВСУ.

"Если ты отдашь себя ненависти, она тебя съест, но ведь это ложный путь, поэтому отнесись к врагу как к мусору, который надо убрать из твоего мира. И мир свой сделаешь чистым, и себя сохранишь", - написал артист в соцсетях.

Фагот был бойцом добровольческого батальона "Реванш" (фото: Instsgram/Fahot)

Ахтем Сеитаблаев

24 февраля режиссер и актер присоединился к рядам территориальной обороны. В первые месяцы Сеитаблаев защищал Киев, а к концу лета был уже на южном направлении.

"Возможно, нам всем нужно было пройти снова свои неизученные уроки, чтобы выстроить повестку дня, при которой не нужно будет объяснять, кто твой друг, где твоя земля, какие твои ценности и смыслы. А это работа не одного дня, возможно, даже не одного поколение. Но если мы сейчас не заложим прочный фундамент и не построим хотя бы первый этаж этого институции, - мы будем постоянно подвергаться попыткам России поглотить Украину, и в том числе крымских татар", - рассказал режиссер.

Ахтем Сеитаблаев встал на защиту Украины 24 февраля 2022 года (фото: seitablaiev)

Дмитрий Дикусар

В первые дни войны танцовщик Дмитрий Дикусар заключил контракт с ВСУ и вступил на службу. За этот год артист побывал во многих горячих точках, но сам он о них не рассказывает.

"Я знаю, как устали украинцы и понимаю, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но именно вместе мы сможем переварить это ужасное "блюдо жизни" и освободить место для чего-то нового", - написал танцовщик в соцсети.

Дмитрий Дикусар с первых дней войны присоединился к рядам ВСУ (фото: dikusar_dmitriy)

Иван Леньо

С началом российского вторжения в Украину фронтмен группы Kozak System Иван Леньо сразу пошел добровольцем защищать Украину и вступил в ряды патрульной полиции Киева. Через несколько месяцев артист вернулся к концертной деятельности - выступает в поддержку армии.

"Войну не надо бояться. Не нужно ждать ее окончания, нужно стать ее участником. Если ты не умеешь стрелять, как профессионал, - фронтов много: гуманитарный, культурный, экономический, социальный. И на этих фронтах должны быть свои победители", - говорит певец.

Сейчас Иван Леньо проводит благотворительные концерты для сбора средств на армию (скриншот)

Даниель Салем

Телеведущий Даниэль Салем пошел в военкомат в первые дни войны. Он служил в Бейруте и имеет медицинское образование. Теперь в составе Нацгвардии Салем ездит на передовую с разведкой. Через год полномасштабной войны Даниэль дважды получал ранения.

"Я буду продолжать быть военным. Думаю, что это навсегда. Я не знаю, как будет меняться форма службы после победы, после того, как мы отстроим свою новую страну, но военнослужащим я останусь до конца своей жизни", - заявил телеведущий в одном интервью.

Даниэль Салем служит в составе Нацгвардии (фото: daniel_jihad_salem)

Коля Серга

Музыкант и экс-ведущий шоу "Орел и Решка" Коля Серга защищает нашу страну от захватчиков почти год. В первые дни войны он записался в ряды добровольцев.

"Нет никакого оправдания тому, что делает Россия, и каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет достаточно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", - заявил Серга.

Коля Серга уже почти год защищает Украину от российских захватчиков (фото: Instagram/thekolya)