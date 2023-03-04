"Я не боюся військкомів": відомий український комік втік до Туреччини та приголомшив позицією щодо війни

Виїзд Щегеля до Туреччини

В інтерв'ю Андрій Щегель розповідає, що з військкомату вже має три повістки.

"Три мої повістки - це дві з Рахова та одна з Надвірної. Я не боюся військкомів, визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно, і що я більше не можу. І знайшов собі спосіб виїхати та пожити в комфортній психологічній обстановці", - пояснив комік.

На початку повномасштабної війни Андрій повернувся до України з Польщі. Він зазначає, що на кордоні його запитували, чи точно він хоче мати штамп у паспорті про перетин кордону, адже виїхати він уже не зможе.

"Я провів 10 місяців свого життя під час війни. Був корисним державі наскільки міг. Зрештою, піклуючись про своє здоров'я та життя, просто поїхав", - каже Щегель.

Андрій Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)

На запитання, як йому вдалося поїхати за кордон, Щегель каже, що він артист і репрезентує Україну.

"Мені виїзд робили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви за порядком. У дозволі на виїзд нас виїжджало шість людей, а виїхало п'ять, бо прізвище одного неправильно написали. Так що це все робиться, і дуже легко", - прокоментував артист.

Проте насправді, як пізніше пояснює Андрій, дозвіл на виїзд йому дала держава та Міністерство культури в рамках туру.

Після Туреччини Щегель їде до Албанії, потім кількома країнами Європи, а завершиться тур на Балі.

Хто такий Андрій Щегель

Андрій Щегель - це провідний український комік і стендапер. 2014 року Андрій вперше виступив зі стендапом на "відкритому мікрофоні". Згодом став одним з провідних резидентів стендап-клубу "Підпільний стендап", а через 2 роки покинув його.

Певний час Андрій жив у Білорусі та брав участь у мітингах проти фальсифікованих виборів Лукашенка.