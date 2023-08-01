"Я не боюсь". Украинская пенсионерка своими силами разминирует поля в своем селе
Пенсионерка из Николаевской области купила металлоискатель и теперь каждый день работает на полях, чтобы их разминировать. Женщина делает это для того, чтобы коровы спокойно могли пастись.
Репортаж про смелую женщину показали на "Радио Свобода".
История смелой пенсионерки из Николаевской области
Анна Плищинская живет в селе Степова Долина. В прошлом году, когда в ее поселке было особенно опасно из-за массированных российских обстрелов, она эвакуировалась вместе со своей коровой Ланой в Черкассы.
На дорогу для себя и скота женщина потратила более 10 тысяч гривен. Этой весной женщина вернулась в родное село вместе со своей коровой. И теперь ради нее обследует окрестные пастбища, так как у животного скоро будет потомство.
Пенсионерка разминирует огороды и поля ради безопасности собственной коровы, а также других животных и селян. Среди ее находок -дрон, несколько разорванных снарядов и куча обломков. Когда женщина находит подозрительный предмет, сообщает полиции.
"Мне 67 лет и я вынуждена это делать. Нет никого, кто бы это мог сделать. Ради коровы я разминировала все огороды. Сено косила ей, теперь она может пастись. Я не боюсь, тут одни осколки, снарядов нет", - рассказала Анна.
По ее словам, пожарники говорили ей, чтобы она ничего не трогала.
"Лишь бы кончилась война и наши бойцы вернулись домой живыми и здоровыми", - сказала украинка.
Напомним, что Хорватия выделила финансовую помощь для разминирования Украины.