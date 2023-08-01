"Я не боюся". Українська пенсіонерка самотужки розміновує поля у своєму селі

Пенсіонерка з Миколаївської області купила металошукач і тепер щодня працює на полях, щоб їх розмінувати. Жінка робить це для того, щоб корови могли спокійно пастися.

Історія сміливої пенсіонерки з Миколаївської області

Ганна Пліщинська мешкає у селі Степова Долина. Минулого року, коли в її селищі було особливо небезпечно через масовані російські обстріли, вона евакуювалася разом зі своєю коровою Ланою до Черкас.

На дорогу для себе та худоби жінка витратила понад 10 тисяч гривень. Цієї весни жінка повернулася до рідного села разом зі своєю коровою. І тепер заради неї обстежує навколишні пасовища, бо тварина скоро матиме потомство.

Пенсіонерка розмінує городи та поля задля безпеки власної корови, а також інших тварин та селян. Серед її знахідок - дрон, кілька розірваних снарядів та купа уламків. Коли жінка знаходить підозрілий предмет, повідомляє поліцію.

"Мені 67 років і я змушена це робити. Немає нікого, хто б це міг зробити. Заради корови я розмінувала всі городи. Сіно косила їй, тепер вона може пастись. Я не боюся, тут одні уламки, снарядів немає", - розповіла Ганна. .

З її слів, пожежники казали їй, щоб вона нічого не чіпала.

"Аби скінчилася війна і наші бійці повернулися додому живими та здоровими", - сказала українка.