Хорватия выделила финансовую помощь для разминирования Украины

По ее словам, это должно помочь фермерам и производителям продуктов питания восстановить работу в регионах, наиболее пострадавших от войны.

"Это программа, которая начала работу в марте, чтобы поддержать малых аграриев. Тех у кого меньше 300 гектаров земли, или семьи, которые выращивают продукты для себя", - говорится в заявлении.

Свириденко пояснила, что сейчас проект действует в Харьковской области, но будет расширяться на Херсонскую и Николаевские области. Благодаря ему участки аграриев обследуют, разминируют и возвращают в использование.

Министр пояснила, что податься на программу можно через Государственный аграрный реестр.

Почти треть Украины заминирована

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло рассказала, что почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами и наземными минами. По ее словам, мины будут представлять опасность для мирных украинцев еще долгие годы.

Недавно Свириденко сообщала, что союзники Украины согласились предоставить новую финансовую помощь на гуманитарное разминирование. В общей сложности наша страна получит почти четверть миллиарда долларов.

При этом мирные украинцы регулярно подрываются на боеприпасах или минах, оставленных российскими кафирами. В частности, неделю назад в Сумской области от подрыва на мине пострадал водитель трактора.