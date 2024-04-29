"Я видела это с экшн-камеры". Известная украинская актриса раскрыла детали гибели мужа на фронте

Украинская актриса Надежда Хильская раскрыла детали гибели на фронте своего мужа , актера Алексея Хильского, которого не стало 17 августа 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки изданию Факт ы .

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По словам Надежды, ее муж был на фронте сержантом взвода. Трагедия произошла, когда он с побратимами отправился на задание, где получил ранение.

"Это было на "нуле". Мужчина был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб", - вспомнила актриса.

"Я видела все это с экшн-камеры, запись которой мне предоставили побратимы Алексея. Я видела все... Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не осознаю, что он там", - добавила она.

Также Хильская сказала, приходит ли Алексей к ней во снах.

Алексей Хильский (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

"Очень редко. Сначала я даже обижалась на него. У нас же была такая связь при жизни, неужели трудно присниться? Но, говорят, если не приходит, значит, все хорошо у него. Было пару раз, когда он приходил, и обычно мы с ним занимались любовью", - призналась знаменитость.

Леша, говорит Надя, был сексуально очень активным мужчиной. Первый раз он ей приснился, когда еще его даже не похоронили.

"Я проснулась и начала смеяться: "Леша, серьезно?!". Это было так похоже на него", - рассказала звезда.

Алексей Хильский с супругой (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Напомним, что актер Алексей Хильский погиб в боях на Запорожском направлении в возрасте 35 лет.

Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты и дважды возвращался на передовую после ранений.