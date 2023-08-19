На войне в Украине погиб известный актер из сериала "Кріпосна": что известно (фото)
В войне против России погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Зрители знают его по роли в сериале "Кріпосна".
О гибели актера сообщила его жена Надежда на своей странице в Facebook.
Что известно о герое
"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он, делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", - написала Надежда.
Вместе с Алексеем они были вместе более 16 лет.
Алексей Хильский вместе с супругой Надеждой (фото: facebook.com/hilskiy)
35-летний актер стал известен благодаря съемкам в сериалах "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" и т. д. Когда началась полномасштабная война, он отправился защищать Украину.
Во время службы Алексей дважды получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Он стоял на обороне Бахмута, Соледара и участвовал в деоккупации Херсона.
Алексей Хильский (фото: facebook.com/hilskiy)
"Мы успели подружиться с ним... И хотя нас свела жестокая война, это знакомство оставляет только теплые и светлые воспоминания, ведь именно таким запомнился Алексей - невероятно искренним и родным - никакой "звездности" - человек-душа", - выразили свои соболезнования в детском музыкально-драматическом театре "Виват".
"Не хватает слов. Сплошная боль и лютая ненависть. Сочувствую родным. Склоняю голову перед одним из лучших сыновей Украины, отдавших самое дорогое для будущего родной земли, за каждого из нас. Вечная память Герою", - написала руководительница Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, актриса Олеся Жураковская.
Известно также, что Алексей был награжден званием ветерана Украины. Вместе с женой они воспитывали дочь.
Награда Алексея Хильского (фото: facebook.com/hilskiy)
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