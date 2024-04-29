"Я бачила це з екшн-камери". Відома українська акторка розкрила деталі загибелі чоловіка на фронті
Українська акторка Надія Хільська розкрила деталі загибелі на фронті свого чоловіка, актора Олексія Хільського, якого не стало 17 серпня 2023 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки виданню Факти.
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Зі слів Надії, її чоловік був на фронті сержантом взводу. Трагедія сталася, коли він з побратимами вирушив на завдання, де отримав поранення.
"Це було на "нулі". Чоловік був у розвідці, сержантом взводу. Вони розділилися на дві групи, і, коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів кацапський FPV-дрон і він загинув", - пригадала акторка.
"Я бачила все це з екшн-камери, запис якої мені надали побратими Олексія. Я бачила все... Але навіть після цього мені важко повірити у його смерть. Навіть приходячи до нього на кладовище, не усвідомлюю, що він там", - додала вона.
Також Хільська сказала, чи приходить Олексій до неї уві снах.
Олексій Хільський (фото: instagram.com/hilska_nadiya)
"Дуже рідко. Спочатку я навіть ображалася на нього. У нас же був такий зв'язок при житті, невже важко наснитись? Але, кажуть, якщо не приходить, значить, все добре у нього. Було пару разів, коли він приходив, і зазвичай ми з ним кохалися", - зізналася знаменитість.
Льоша, каже Надія, був сексуально дуже активним чоловіком. Перший раз він їй наснився, коли ще його навіть не поховали.
"Я прокинулася й почала сміятись: "Льоша, серйозно?!". Це було так схоже на нього", - розповіла зірка.
Олексій Хільський з дружиною (фото: instagram.com/hilska_nadiya)
Нагадаємо, що актор Олексій Хільський загинув у боях на Запорізькому напрямку у віці 35 років.
Він служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти та двічі повертався на передову після поранень.
Раніше зірка "Кріпосної" висловилася про службу чоловіка в ЗСУ.
Також ми розповідали, що на фронті загинув столичний журналіст Андрій Топчій.