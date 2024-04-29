"Я бачила це з екшн-камери". Відома українська акторка розкрила деталі загибелі чоловіка на фронті

Українська акторка Надія Хільська розкрила деталі загибелі на фронті свого чоловіка , актора Олексія Хільського, якого не стало 17 серпня 2023 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки виданню Факти .

Деталі

Зі слів Надії, її чоловік був на фронті сержантом взводу. Трагедія сталася, коли він з побратимами вирушив на завдання, де отримав поранення.

"Це було на "нулі". Чоловік був у розвідці, сержантом взводу. Вони розділилися на дві групи, і, коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів кацапський FPV-дрон і він загинув", - пригадала акторка.

"Я бачила все це з екшн-камери, запис якої мені надали побратими Олексія. Я бачила все... Але навіть після цього мені важко повірити у його смерть. Навіть приходячи до нього на кладовище, не усвідомлюю, що він там", - додала вона.

Також Хільська сказала, чи приходить Олексій до неї уві снах.

Олексій Хільський (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

"Дуже рідко. Спочатку я навіть ображалася на нього. У нас же був такий зв'язок при житті, невже важко наснитись? Але, кажуть, якщо не приходить, значить, все добре у нього. Було пару разів, коли він приходив, і зазвичай ми з ним кохалися", - зізналася знаменитість.

Льоша, каже Надія, був сексуально дуже активним чоловіком. Перший раз він їй наснився, коли ще його навіть не поховали.

"Я прокинулася й почала сміятись: "Льоша, серйозно?!". Це було так схоже на нього", - розповіла зірка.

Олексій Хільський з дружиною (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Нагадаємо, що актор Олексій Хільський загинув у боях на Запорізькому напрямку у віці 35 років.

Він служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти та двічі повертався на передову після поранень.