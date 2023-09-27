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Xiaomi представила смартфоны 13T и 13T Pro: что в них нового и какая цена

Новые смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro (коллаж: Styler)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi представила на глобальном рынке флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Новинки в основном отличаются только процессорами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Xiaomi.

Новые телефоны имеют 6,67-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нт и разрешением 2712x1220.

Оба смартфона могут похвастаться защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

Что касается камер, то в T-версии теперь используется оптика Leica и установлено по три датчика - на 50 Мп (с широкоугольным объективом), 50 Мп (с телеобъективом) и 12 Мп (с сверхшироугольным объективом). Сенсор для селфи встроен в отверстие по центру экрана и имеет 20 мегапикселей.

Заявлена съемка видео в 4K при 60 fps и 8K при 24 fps, а также HDR10+.

Xiaomi 13T и 13T Pro (фото: appuals.com)

Внутри Xiaomi 13T процессор Dimensity 8200-Ultra сочетается с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.

Сердцем старшей модели стал MediaTek Dimensity 9200 Plus, дополненный 12/16 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ флэш-памяти. Работают они на MIUI 14 из Android 13.

Оба аккумулятора обладают емкостью 5 000 мА/ч и поддерживают быструю зарядку (до 67 Вт и до 120 Вт соответственно). Pro-версии для полной зарядки достаточно 19 минут. С другой также можно отметить стереодинамики из Dolby Atmos.

Xiaomi 13T Pro (фото: phonandroid)

Xiaomi обещает обновлять гаджеты в течение 5 лет. После четырех обновлений Android они будут еще год получать патчи безопасности.

Смартфоны уже поступили в продажу в Европе и доступны в трех цветах - черном, зеленом и синем. Базовую версию Xiaomi 13T оценили в 670 долларов (примерно 25 000 гривен), Xiaomi 13T Pro - в 790 долларов (примерно 29 000 гривен).

 

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А еще у нас есть материал о том, как Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае.

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