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WizzAir потрапив у скандал, не пустивши на борт жінку з дитиною

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П'ятниця 09 липня 2021 15:01
WizzAir потрапив у скандал, не пустивши на борт жінку з дитиною Фото: WizzAir потрапив у скандал (flickr. com. WizzAir)
Автор: Людмила Жукова

Лоукостер WizzAir потрапив у скандал, не пустивши на борт жінку з дитиною, що прямували в Таллінн. Компанія аргументувала це тим, що зараз в'їзд для українців заборонений.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв.

Журналіст навів текст офіційної скарги жінки на авіакомпанію.

"Незважаючи на офіційну інформацію, розміщену на інформаційних сайтах Естонії і підтвердження прикордонною службою Естонії по телефону +372 6123030 про те, що в'їзд можливий і не вимагає будь-яких додаткових документів, мене з неповнолітньою дитиною відмовилися пустити на борт", - повідомила пасажирка.

Жінка зазначила, що з боку компанії вона зустріла "холодне і формальне ставлення".

"При розмові з начальником зміни і менеджером Автокомпанії я зустріла дуже холодне і формальне ставлення + відмова в пошуку і оновленні наявні у них інформації. Відмова в проханні перевірити наявну у них інформацію з приводу правил в'їзду. Посилалися на різні дати правил в'їзду і правил, за якими вони працюють", - розповіла вона.

Пасажирка вимагає від компанії вибачень і перебронювання її квитків на інший рейс в Таллінн.

"Я вимагаю вибачень у зв'язку з виниклою ситуації і заміну квитків на найближчий рейс по даному напрямку. Відмова в перевезенні мені надали не відразу, а тільки після мого настійного вимоги. Додзвонитися в авіакомпанію з термінового питання практично неможливо. В аеропорту в касі працівник не володіє ніякою інформацією і не вирішує ніякі питання", - резюмувала вона.

WizzAir потрапив у скандал, не пустивши на борт жінку з дитиноюВ аеропорту "Жуляни" жінку з дитиною не пустили на рейс до Естонії (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Як ми писали раніше, літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом.

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