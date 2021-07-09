Лоукостер WizzAir угодил в скандал, не пустив на борт женщину с ребенком, направлявшихся в Таллин. Компания аргументировала это тем, что сейчас въезд для украинцев запрещен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев.

Журналист привел текст официальной жалобы женщины на авиакомпанию.

"Несмотря на официальную информацию, размещенную на информационных сайтах Эстонии и подтверждение погранслужбой Эстонии по телефону +372 6123030 о том, что въезд возможен и не требует каких-либо дополнительных документов, меня с несовершеннолетним ребёнком отказались пустить на борт", - сообщила пассажирка.

Женщина отметила, что со стороны компании она встретила "холодное и формальное отношение".

"При разговоре с начальником смены и менеджером автокомпании я встретила очень холодное и формальное отношение + отказ в поиске и обновлении имеющиеся у них информации. Отказ в просьбе проверить имеющуюся у них информацию по поводу правил въезда. Ссылались на разные даты правил въезда и правил, по которым они работают", - рассказала она.

Пассажирка требует от компании извиненийи перебронировку ее билетов на другой рейс в Таллин.

"Я требую извинений в связи с возникшей ситуации и замену билетов на ближайший рейс по данному направлению. Отказ в перевозке мне предоставили не сразу, а только после моего настоятельного требования. Дозвониться в авиакомпанию по срочному вопросу практически невозможно. В аэропорту в кассе работник не владеет никакой информацией и не решает никакие вопросы", - резюмировала она.

В аэропорту "Жуляны" женщину с ребенком не пустили на рейс в Эстонию (facebook.com/ayder.muzhdabaev)