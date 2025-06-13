"Winston Red": ученые впервые раскрыли тайны самого загадочного бриллианта

Представьте себе бриллиант, сияющий непревзойденным красным цветом, его происхождение окутано тайнами веков, а его стоимость - просто космическая. Именно такой камень, известный как Winston Red, впервые попал под прицел ученых.

Что известно об этом бриллианте, почему он красного цвета и сколько он стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Gems&Gemology.

Итальянская команда исследователей осуществила революционное изучение загадочного гиганта Winston Red, раскрыв некоторые из его глубочайших секретов и приблизившись к пониманию его уникального происхождения.

Winston Red и его необычная история

Бриллиант Winston Red весом 2,33 карата является одним из самых редких, самых крупных и самых загадочных обработанных алмазов в мире.

Его уникальность заключается в чистом, интенсивном красном цвете - это чрезвычайная редкость в мире драгоценных камней.

Хотя эксперты часто называют его "бесценным", рыночная стоимость такого бриллианта оценивается минимум в 2,6 миллиона долларов, тогда как другие красные бриллианты стоят от 1 миллиона долларов за карат.

История этого бриллианта полна неизвестных страниц. Его характерная огранка свидетельствует о том, что он был создан где-то в первой половине XX века, но точное время и личность мастера остаются загадкой.

Исторические исследования показали, что в 1938 году известный ювелир Жак Картье продал Winston Red правителю индийского княжества Наванагара. Однако, у кого Картье приобрел этот уникальный камень, остается неизвестным.

Новейшая история бриллианта началась в 1988 году, когда Рональд Уинстон, сын легендарного американского коллекционера ювелирных изделий Гарри Уинстона, приобрел его у сына индийского правителя.

Изначально планировалось представить Winston Red публике во время открытия ювелирного салона Harry Winston в Токио в том же 1988 году.

Однако, по неизвестным причинам, его показ отложили до празднования первой годовщины салона через год. Недавно Рональд Уинстон сделал щедрый жест, подарив этот бриллиант Смитсоновскому национальному музею естественной истории в Вашингтоне (США), что позволило ученым наконец-то приступить к его детальному изучению.

Тайна красного цвета

До недавнего времени геологическое происхождение Winston Red оставалось неопределенным. Тем не менее ученые провели первое комплексное исследование бриллианта, в частности его оптических свойств, и сравнили его с другими редкими бриллиантами.

Важно понимать, что бриллианты - это обработанные алмазы, которые по сути являются кристаллами плотно сжатого углерода.

Они формируются в экстремальных условиях - при высоких температурах и давлении - глубоко в недрах Земли. Но красный оттенок этих камней является особенным.

По словам ученых, красные бриллианты не обязаны своим цветом наличию примесей (как, например, синие бриллианты, содержащие бор). Вместо этого их уникальный оттенок возникает из-за редкого искажения кристаллической решетки.

На уровне атомов структура красных алмазов слегка искривлена таким образом, что это меняет способ взаимодействия алмаза со светом, создавая его характерный цвет.

Авторы исследования считают, что бриллиант Winston Red получил свой уникальный красный цвет именно из-за особого способа его формирования в мантии Земли, где под высоким давлением его кристаллическая структура деформировалась.

Место рождения Winston Red

На основании своих исследований, ученые считают, что Winston Red был добыт в Венесуэле или Бразилии. Эти две страны известны как одни из немногих поставщиков красных алмазов.

Тем не менее геология мест происхождения красных алмазов изучена недостаточно, поэтому ученые не могут быть полностью уверены в точном месте добычи Winston Red.

Хотя некоторые секреты бриллианта Winston Red теперь раскрыты, благодаря первому научному изучению, он все же остается таким же загадочным и притягательным, как и раньше, продолжая интриговать как ученых, так и любителей драгоценностей.

Бриллиант Winston Red (в центре, 2,33 карата), рядом с гораздо более темным красно-коричневым бриллиантом DeYoung Red (слева, 5,03 карата) и бриллиантом DeYoung Pink (справа, 2,82 карата). Фото Габриэлы Фарфан.

Самые дорогие бриллианты мира

Мировая сокровищница драгоценностей хранит и другие бриллианты, которые поражают своей красотой и стоимостью:

Куллинан

Обнаруженный в 1905 году, это был самый большой алмаз ювелирного качества, весом 3106,75 карата. Из него создали 9 больших и 96 малых бриллиантов.

Самые известные из них - "Куллинан I" (530,2 карата) и "Куллинан II" (317,4 карата), являющиеся частью сокровищницы Британской королевской семьи. Их стоимость оценивается в миллиарды долларов, хотя они считаются бесценными.

Кохинур

Бриллиант весом 105,6 карата, также часть сокровищницы Британской королевской семьи, хранящийся в Тауэре. Его стоимость также превышает миллиард долларов и считается бесценным из-за его истории и культурного значения.

Алмаз Хоупа

Один из самых известных синих бриллиантов в мире, весом 45,52 карата. Он хранится в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне и оценивается примерно в 350 миллионов долларов.

Розовая Звезда

Ярко-розовый бриллиант весом 59,60 карата, который является самым дорогим бриллиантом, проданным на аукционе. В 2017 году его купили на аукционе Sotheby's за 71,2 миллиона долларов.

Столетний бриллиант

Весит 273,85 карата и был представлен публике в 1991 году. Его стоимость оценивается в районе 100 миллионов долларов.