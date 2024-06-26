Эту самую большую драгоценность мира называют "проклятой": раскрыта мистическая тайна алмаза Хоупа

Самые известные и самые большие в мире драгоценные камни в мире имеют не только безумную цену, популярность и красоту, но и очень интересную историю. Иногда даже с мистическим привкусом. Именно такая история у бриллианта Хоупа, имеющего невероятный синий цвет и вес в 45,52 карата.

Чем известен этот камень и какая у него таинственная история с проклятиями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Откуда он появился

Долгое время считалось, что уникальный бриллиант синего цвета был извлечен из шахты Коллур в Гунтуре, Индия. Однако есть и другая версия, которая основана на более современных исследованиях - камень может происходить вместе с другими бриллиантами Golconda из кимберлитового поля Ваджракарур в Андхра-Прадеш, расположенного примерно в 300 километрах от места их начальной добычи.

В Европу этот бриллиант попал в 1642 году благодаря французскому торговцу Жану-Батисту Тавернье и назван по имени одного из новых владельцев - американского банкира Генри Филиппа Хоупа.

По легенде, Жан-Батист не купил этот бриллиант, а украл с индуистской статуи в индийском храме. И когда старейшины храма обнаружили исчезновение драгоценного камня, они наложили проклятие на всех, кто хоть когда-нибудь будет им владеть. Существовало даже поверье, что владельцев будет преследовать злая судьба и постигнет таинственная смерть.

Но это подтвердилось всего один раз - последняя обладательница камня, эксцентричная и очень богатая госпожа Эвелин Уолш Маклин имела очень тяжелую судьбу и ее преследовали несчастья.

Кто был обладателем бриллианта

Первым владельцем Алмаза Хоупа стал король Людовик XIV в 1669 году. Камень огранили в форму сердца и получили бриллиант весом 69 каратов. Тогда ему дали название "Алмаз Короны".

Камень унаследовал правнук и преемник Короля-Солнца, Людовика XV, приказавший изготовить для него роскошную оправу. Оба короля правили долго и счастливо, поэтому можно говорить, что проклятие их обошло.

В 1792 году драгоценности французской королевской семьи были похищены. Было предположено, что алмаз уехал в Испанию, потому что на картине Гойи, написанной в 1799 году, среди драгоценностей королевы Луизы был большой камень синего цвета.

Далее бриллиант появился в Лондоне - в первой половине XIX века. Существует предположение, что камень некоторое время был в Амстердаме, где получил новую огранку и размер - 45,52 карата.

Согласно легенде, сын ювелира похитил драгоценность, а впоследствии покончил с собой. А его отец-мастер умер от горя.

В 1830 году владельцем алмаза стал лондонский банкир Генри Филипп Хоуп. Именно ему бриллиант обязан новым именем. Некоторое время бриллиант переходил в семье Хоуп как наследство, пока не попал в руки Генри Фрэнсиса Хоупа.

Лорд Хоуп был расточителем и намеревался продать камень, чтобы оплатить многочисленные долги. Он даже судился с другими членами семьи, чтобы получить разрешение на продажу драгоценности. И в 1901 году его продал, а кому - неизвестно.

В 1909 году камень снова "всплыл" - торговец по имени Розенау приобрел этот камень и впоследствии продал его Пьеру Картье, одному из владельцев известнейшей ювелирной фирмы. Кстати, существует предположение, что именно Картье придумал историю с "проклятием".

Бриллиант Хоупа (Фото: Википедия)

Для кого бриллиант стал проклятием на самом деле

Совсем скоро бриллиант увидела и купила известная светская львица из Вашингтона Эвелин Уолш Маклин. Она даже заявила Картье, что вещи, которые другим приносят несчастья, ей приносят только удачу. Ювелир пошел на хитрость - он поместил бриллиант в центр роскошного колье и предложил миссис Маклин "выгулять" его в свет. Трюк удался, и женщина купила этот бриллиант.

Эвелин отнесла драгоценность в церковь, где священник освятил колье. После этого она надела украшение и очень долго не снимала. Говорят, что у нее вышел даже скандал с врачами, настаивающими на том, чтобы снять колье для проведения хирургической операции.

Миссис Маклин была экстравагантной леди, поэтому носила все свои драгоценности одновременно - особенно на разные события и приемы, которые бывали довольно часто. И в редкие моменты, когда бриллиант Хоупа не украшал ее грудь, она хранила его за задней панелью настольного радиоприемника.

Еще говорили, что этот бриллиант миссис Маклин надевала на шею своему красавцу датскому догу Майку, а даже давала поиграть своему маленькому сыну Джоку - "зубки поточить".

Однако обладательницу бриллианта преследовали несчастье. Ее брак с мужчиной-пьяницей закончился разводом, а позже мужчина скончался в психбольнице. Брат Эвелин умер рано, а вскоре ее старший сын, которому было всего 9 лет, попал под автомобиль.

Последним ударом стала смерть единственной дочери в возрасте 25 лет - от передозировки лекарств. Это произошло в 1946 году.

Трагедия настолько подкосила миссис Маклин, что она умерла через год от воспаления легких в возрасте 69 лет. Ее внучка, Эвелин Маклин, умерла в 25 лет – в 1967 году. Все свои драгоценности миссис Маклин оставила внукам и им пришлось продать их, чтобы покрыть долги.

Где сейчас алмаз Хоупа

В 1949 году ювелир Гарри Уинстон купил все украшения Эвелин и даже выставлял некоторое время алмаз Хоупа на всеобщее обозрение, собирая этим деньги на благотворительность. А в 1958 году он отдал камень, слывший "проклятым" в Смитсоновский институт.

В настоящее время бриллиант Хоупа является частью экспозиции Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.