В WhatsApp появится важная и долгожданная функция
В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция. Теперь пользователи смогут искать людей за ником (логином).
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Android Police.
По сообщениям источника, в последней бета-версии WhatsApp для Android обнаружен ввод нового метода поиска пользователей. Теперь, помимо поиска по имени или номеру телефона, появилась возможность использовать юзернеймы, или имена пользователей.
Скорее всего, в будущем WhatsApp предоставит пользователям возможность выбирать уникальные юзернеймы, которые будут использоваться для поиска базы данных мессенджера. В настоящее время функция присвоения никнеймов еще не активна, но, вероятно, она появится в бета-версии, а затем будет внедрена в стандартной версии.
Ввод никнеймов, подобных тем, что уже давно используются в Telegram, обещает сделать поиск пользователей более удобным и улучшить приватность, поскольку позволит скрыть номер телефона, оставаясь на связи.
Поиск людей за ником в WhatsApp (фото: Android Police)
Напомним, что WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали.
А еще мы писали о том, что Google добавила в Gmail новую интересную функцию.