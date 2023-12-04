В WhatsApp появится важная и долгожданная функция

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Android Police .

По сообщениям источника, в последней бета-версии WhatsApp для Android обнаружен ввод нового метода поиска пользователей. Теперь, помимо поиска по имени или номеру телефона, появилась возможность использовать юзернеймы, или имена пользователей.

Скорее всего, в будущем WhatsApp предоставит пользователям возможность выбирать уникальные юзернеймы, которые будут использоваться для поиска базы данных мессенджера. В настоящее время функция присвоения никнеймов еще не активна, но, вероятно, она появится в бета-версии, а затем будет внедрена в стандартной версии.

Ввод никнеймов, подобных тем, что уже давно используются в Telegram, обещает сделать поиск пользователей более удобным и улучшить приватность, поскольку позволит скрыть номер телефона, оставаясь на связи.

Поиск людей за ником в WhatsApp (фото: Android Police)