У WhatsApp появится функция, которую ждали все: что известно

Meta представила новое обновление для WhatsApp, которое позволяет пользователям привязывать свою учетную запись к адресу электронной почты. Теперь аутентификация в мессенджере осуществляется через подтверждение по электронному ящику вместо использования SMS.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android 9to5Google .

Согласно имеющейся информации, возможность авторизации в мессенджере по адресу электронной почты представлена в WhatsApp версии 23.24.70 для устройств на базе iOS, опубликованной в магазине приложений Apple App Store.

Эта функция не заменяет традиционный метод авторизации через SMS, а является альтернативным вариантом, который может быть полезен, например, при отсутствии покрытия сотовой связи оператора.

Для использования этой новой функции пользователь должен указать свой адрес электронной почты в настройках программы. Это можно сделать, перейдя в меню настроек профиля и выбрав раздел "Учетная запись", где предусмотрено поле для ввода адреса электронной почты.

Отмечается, что почтовый ящик используется исключительно для авторизации, другие пользователи сервиса не могут его увидеть. Поскольку почтовый адрес идентифицируют только для процесса идентификации, для взаимодействия с сервисом по-прежнему требуется наличие номера действующего мобильного оператора.