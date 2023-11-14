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В WhatsApp появится новая функция для больших групп: подробности

Вторник 14 ноября 2023 00:06
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В WhatsApp появится новая функция для больших групп: подробности Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

WhatsApp выпустил новую функцию для больших групп. Она предназначена для того, чтобы сделать групповые звонки более удобными и менее навязчивыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

В мессенджере WhatsApp появятся голосовые чаты. Они запускаются тихо, без каких-либо уведомлений. Чтобы присоединиться к голосовому чату, пользователи просто нажимают на всплывающее окно в чате. Это преимущество над обычными групповыми звонками, в которых каждый участник группы получает уведомление о звонке,

Функция позволяет пользователям одновременно разговаривать и общаться в текстовом режиме. Чтобы включить или выключить звук, повесить трубку или отправить сообщение группе, нужно нажать на элементы управления вызовами в верхней части чата.

Новая функция голосового чата WhatsApp может быть полезна для различных целей, включая проведение собраний, общение с друзьями и семьей или просто совместное прослушивание музыки.

Функцию компания представила еще в августе и тестировала голосовые чаты в бета-версии. В ближайшие недели компания запустит голосовые чаты по всему миру для больших групп, начиная с тех, в которых насчитывается 33 человека и более. WhatsApp отмечает, что по умолчанию защищает голосовые чаты с помощью сквозного шифрования.

Ранее, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал какие мессенджеры наиболее защищены и безопасные для переписки.

К слову, WhatsApp запустил каналы. Пользователи увидели аналогию Telegram.

Также мы писали, как настроить функцию автоматического удаления сообщений в мессенджерах.

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