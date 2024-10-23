WhatsApp вводит новые правила сохранения контактов

WhatsApp получит встроенный менеджер контактов, который позволит вам сохранять контакты в приложении, чтобы вы не потеряли их при смене телефона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали обновления

WhatsApp обычно полагается на адресную книгу смартфона, на котором он работает, для хранения и управления контактами. Но это может быть проблемой для пользователей, которые теряют свое устройство и не делают резервную копию контактов своего телефона, или тех, кто управляет несколькими учетными записями с отдельными контактами на одном устройстве.

Для начала вы сможете сохранять контакты в WhatsApp Web и Windows, а Meta заявляет, что "в конечном итоге" вы сможете делать это на других связанных устройствах.

Контакты, сохраненные в WhatsApp, используют новую технологию хранения "сохраняющую конфиденциальность" под названием Identity Proof Linked Storage (IPLS), которая, как объясняет Meta, хранит имена и номера в зашифрованном виде и может быть доступна только пользователю.

Пресс-секретарь WhatsApp Джессика Маскелл написала, что за новой функцией контактов последует новая система имен пользователей, в которой не будут требоваться номера телефонов. Другие приложения для обмена сообщениями со сквозным шифрованием, такие как Signal, также добавили опцию использования приложения без номера телефона.