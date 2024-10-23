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WhatsApp вводит новые правила сохранения контактов

Среда 23 октября 2024 14:35
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WhatsApp вводит новые правила сохранения контактов Новые правила хранения контактов в WhatsApp (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp получит встроенный менеджер контактов, который позволит вам сохранять контакты в приложении, чтобы вы не потеряли их при смене телефона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали обновления

WhatsApp обычно полагается на адресную книгу смартфона, на котором он работает, для хранения и управления контактами. Но это может быть проблемой для пользователей, которые теряют свое устройство и не делают резервную копию контактов своего телефона, или тех, кто управляет несколькими учетными записями с отдельными контактами на одном устройстве.

Для начала вы сможете сохранять контакты в WhatsApp Web и Windows, а Meta заявляет, что "в конечном итоге" вы сможете делать это на других связанных устройствах.

Контакты, сохраненные в WhatsApp, используют новую технологию хранения "сохраняющую конфиденциальность" под названием Identity Proof Linked Storage (IPLS), которая, как объясняет Meta, хранит имена и номера в зашифрованном виде и может быть доступна только пользователю.

Пресс-секретарь WhatsApp Джессика Маскелл написала, что за новой функцией контактов последует новая система имен пользователей, в которой не будут требоваться номера телефонов. Другие приложения для обмена сообщениями со сквозным шифрованием, такие как Signal, также добавили опцию использования приложения без номера телефона.

WhatsApp вводит новые правила сохранения контактов

WhatsApp вносит кардинальные изменения в способ сохранения ваших контактов (фото: WhatsApp)

У нас также есть материал о том, как отключить автоматическое сохранение фотографий в WhatsApp.

А еще мы напомним, что WhatsApp объединится с другими мессенджерами.

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