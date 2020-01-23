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Керівництво ООН відмовилося від використання WhatsApp

Новини » В світі     23.01.2020 - 23:43
Керівництво ООН відмовилося від використання WhatsApp
Ілюстративне фото (pixabay.com)

WhatsApp визнали незахищеним механізмом комунікації

Керівництву Організації об'єднаних націй (ООН) рекомендували не використовувати додаток WhatsApp для робочих листувань. Про це на брифінгу заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак, передає РБК-Україна.

Так він відповів на питання, чи користується Генсек ООН Антоніу Гутерріш цим месенджером для переговорів зі світовими лідерами.

"На даний момент вищому керівництву ООН було рекомендовано не використовувати WhatsApp як незахищений механізм комунікації. Так що ні, я не думаю, що генеральний секретар використовує його", - сказав Хак.

Нагадаємо, раніше експерти ООН зажадали розслідування щодо злому телефону мільярдера Джеффа Безоса наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом.

Експерти повідомили, що експертиза iPhone Безоса показала, що він "з середньою і високою ймовірністю" був зламаний 1 травня 2018 року з допомогою відео у форматі MP4, відправленого з аккаунта саудівського принца в WhatsApp.

Раніше видання The Guardian повідомило, що телефон Безоса зламав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Це сталося ще в 2018 році.

Безос є власником видання Washington Post, в якому працював убитий журналіст Джамаль Хашогги. Він зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

Як повідомляло РБК-Україна, принц Саудівської Аравії на питання, наказав він убити Хашогги, відповів: "Абсолютно ні". При цьому спадкоємець саудівського престолу заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за вбивство.

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Новини України ООНWhatsAppАнтоніу Гутерріш
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