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WhatsApp припинив роботу на деяких пристроях

Новини » Hi-tech     03.01.2020 - 08:41
WhatsApp припинив роботу на деяких пристроях
Ілюстративне фото (pixabay.com)

WhatsApp припинив роботу на базі Windows Phone

Користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення підтримки програми.

Також з лютого месенджера позбудуться також і власники пристроїв на базі Android і iOS, зокрема версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.

Наголошується, месенджер буде підтримуватися лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на більш нових версіях.

"Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть перестати функціонувати в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через додаток WhatsApp застосовували програмне забезпечення, розроблене NSO Group для стеження за офіційними особами не менше 20 країн.

Крім того, Microsoft остаточно припиняє підтримку мобільної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня. Як повідомляється, функціональність смартфонів на Windows буде урізана, а безпека системи опиниться під загрозою. Компанія рекомендує залишилися користувачам переходити на смартфони з Android або iOS.

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