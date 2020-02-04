WhatsApp перестав працювати: що робити українцям

WhatsApp перестав працювати з 1 лютого (фото: pixabay.com)

WhatsApp в лютому 2020 року перестав працювати на багатьох смартфонах

WhatsApp з 1 лютого 2020 року перестав працювати в Україні. Так, користувачі старих моделей iPhone і смартфонів на Android не зможуть користуватися популярним месенджером.

Раніше, можливість користуватися додатком втратили юзери, що використовують смартфони з Windows Phone - без WhatsApp сотні тисяч людей не тільки в нашій країні, але і по всьому світу, залишилися з 1 січня цього року.

Як відомо, WhatsApp кілька днів тому перестав працювати на смартфонах 2011 року випуску і більш старих моделях. Наприклад, без додатка залишилися люди, які користуються першим Samsung Galaxy S, Galaxy Mini, Galaxy Gio, Google Nexus One, Sony Ericsson Xperia X10 і іншими старими смартфонами, що так і не оновилися до Android 4.0.

Серед "яблучних" гаджетів без WhatsApp залишаться iPhone 4 і всі більш старі моделі. У той же час, додаток без проблем буде працювати на старенькому iPhone 4S, так як цей телефон працює на системі iOS 9.

Що робити українцям, щоб користуватися WhatsApp

Щоб месенджер WhatsApp працював нормально і без "глюків", розробники одного з найбільш популярних додатків у світі рекомендують використовувати гаджети як мінімум з версіями Android 4.0.3 або iOS 9 і новіше.

Таким чином, зберегти підтримку WhatsApp на своєму старому смартфоні ви зможете лише в тому випадку, якщо оперативно встановите на гаджет більш сучасну операційну систему. В іншому випадку доведеться відмовитися від програми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що керівництво ООН відмовилося від використання WhatsApp.