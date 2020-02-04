ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

WhatsApp перестав працювати: що робити українцям

STYLERНовини науки    04.02.2020 - 11:33
WhatsApp перестав працювати: що робити українцям
WhatsApp перестав працювати з 1 лютого (фото: pixabay.com)

WhatsApp в лютому 2020 року перестав працювати на багатьох смартфонах

WhatsApp з 1 лютого 2020 року перестав працювати в Україні. Так, користувачі старих моделей iPhone і смартфонів на Android не зможуть користуватися популярним месенджером.

Раніше, можливість користуватися додатком втратили юзери, що використовують смартфони з Windows Phone - без WhatsApp сотні тисяч людей не тільки в нашій країні, але і по всьому світу, залишилися з 1 січня цього року.

Як відомо, WhatsApp кілька днів тому перестав працювати на смартфонах 2011 року випуску і більш старих моделях. Наприклад, без додатка залишилися люди, які користуються першим Samsung Galaxy S, Galaxy Mini, Galaxy Gio, Google Nexus One, Sony Ericsson Xperia X10 і іншими старими смартфонами, що так і не оновилися до Android 4.0.

Серед "яблучних" гаджетів без WhatsApp залишаться iPhone 4 і всі більш старі моделі. У той же час, додаток без проблем буде працювати на старенькому iPhone 4S, так як цей телефон працює на системі iOS 9.

Що робити українцям, щоб користуватися WhatsApp

Щоб месенджер WhatsApp працював нормально і без "глюків", розробники одного з найбільш популярних додатків у світі рекомендують використовувати гаджети як мінімум з версіями Android 4.0.3 або iOS 9 і новіше.

Таким чином, зберегти підтримку WhatsApp на своєму старому смартфоні ви зможете лише в тому випадку, якщо оперативно встановите на гаджет більш сучасну операційну систему. В іншому випадку доведеться відмовитися від програми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що керівництво ООН відмовилося від використання WhatsApp.

Мінцифри запустив серіал щодо цифрової грамотності Facebook анонсував систему електронних платежів
Новини України WhatsAppтехнології
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся