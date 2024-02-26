В чем особенность Signal и почему это приложение безопаснее, чем WhatsApp и Telegram

Signal - мессенджер, который можно установить на ПК и смартфон. Разработчики позиционируют его как гарантированно приватный сервис для общения. Приложение выпустили еще в 2013 году, но популярным оно стало только спустя пару лет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему лучше и безопаснее всего использовать приложение Signal.

Что такое Signal

Signal - это приложение для обмена зашифрованными сообщениями. По сути, это более конфиденциальная альтернатива WhatsApp, Telegram, Viber, Skype или iMessage.

Signal не принадлежит какой-либо корпорации - его разрабатывает одноименный некоммерческий фонд только за счет пожертвований. Мессенджер не пытается собирать данные о вас или показать рекламу.

Особенность Signal - принудительное E2E-шифрование ("из конца в конец"). Это значит, что никто, в том числе владельцы Signal, не смогут прочитать ваши сообщения. В том же Telegram такое шифрование включается только в конфиденциальных чатах по запросу.

Почему Signal внезапно стал таким популярным

Приложения собирают метаданные для того, чтобы изучить интересы пользователей и предложить им подходящую рекламу. Например, так поступает WhatsApp. Единственная информация, которую собирает приложение Signal, - номера телефонов пользователей.

Когда у WhatsApp изменилась политика конфиденциальности, часть аудитории отказалась от него в пользу Signal.

Что может Signal

обмениваться сообщениями

созваниваться или общаться по видеосвязи (до 8 участников)

посылать голосовые сообщения, фотографии, ролики, стикеры, эмодзи

делиться контактами и своим местоположением на карте

создавать групповые чаты (максимум на 1 000 человек)

Как Signal поддерживает конфиденциальность и безопасность

Все сообщения, групповые чаты, переданные файлы, фотографии, голосовые вызовы и видеозвонки в Signal надёжно зашифрованы. Их могут видеть только участники беседы. Шифрование происходит без участия серверов, по принципу E2EE - от устройства к устройству.

Разработчики Signal не смогут прочитать ваши сообщения или передать их кому-либо, даже если захотят. Для реализации такой системы они создали собственный протокол шифрования Signal Protocol.

Некоторые другие мессенджеры, например Telegram, тоже предлагают E2EE, но только как дополнительную функцию. В Signal шифрование выполняется везде и всегда - кроме SMS, отсылаемых контактам, которые не зарегистрированы в Signal.

Вдобавок Signal позволяет посылать собеседникам фотографии и видеозаписи, которые исчезают через несколько секунд после просмотра, а также размывать лица на отправляемых снимках.

И, наконец, Signal может верифицировать ваши контакты, чтобы убедиться, что вы переписываетесь с нужным человеком. Для этого применяются так называемые коды безопасности, которые следует сверить, например, по телефону или при личной встрече через QR-код. Если сим-карту переместить в новый телефон, код изменится.

Чем Signal лучше Telegram

Signal часто сравнивают с Telegram - мессенджером, создатели которого тоже заявляют о невероятной приватности и безопасности. Но на этом поле последний всё-таки проигрывает своему конкуренту.

Например, в Telegram E2E-шифрование можно включать только в секретных чатах, где присутствуют только два человека. В обычных диалогах и групповых переписках эта возможность просто отсутствует, шифрование выполняет сервер. Если владельцу Telegram понадобится узнать, о чtм вы там пишете, он это сделает. В Signal же E2EE принудительное, в том числе и в групповых чатах.

Telegram хранит всю вашу переписку на своих серверах, синхронизируя её между всеми устройствами. Это удобно и позволяет легко выполнять поиск нужных сообщений. Но это небезопасно. Signal же хранит переписку только на вашем устройстве, никуда её не передавая. Кроме того, он принципиально не сохраняет на своём сервере списки контактов пользователей.

Что нужно знать при регистрации в Signal

При регистрации требуется ваш номер телефона, так что вы всё-таки не анонимны в нём. Номер пользователя является его идентификатором, как в том же Telegram. Это сделано для того, чтобы программа могла находить, кто в вашем списке контактов тоже использует Signal.

Можно также пользоваться Signal, просто не предоставляя ему доступа к списку контактов на телефоне. В таком случае собеседников в мессенджер придётся добавлять, вводя их номера вручную.

Внимание! Если вы потеряете номер телефона, то ваша переписка будет утрачена.