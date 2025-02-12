ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

WhatsApp позволит объединить соцсети в одном профиле: детали обновления

Среда 12 февраля 2025 13:00
UA EN RU
WhatsApp позволит объединить соцсети в одном профиле: детали обновления WhatsApp добавляет функцию привязки аккаунтов соцсетей (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Meta тестирует новую функцию WhatsApp, которая вскоре позволит пользователям привязывать свои аккаунты в соцсетях к профилю в мессенджере. Аналогичная опция уже доступна для бизнес-аккаунтов, а новая разработка ориентирована на обычных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Детали нововведения

Функцию обнаружили в бета-версии WhatsApp для iPhone. Пока она недоступна для пользователей, но в отчете показан скриншот, демонстрирующий, как будет работать новая опция. По сути, пользователи WhatsApp смогут добавлять ссылки на свои профили в других соцсетях, чтобы их контакты могли перейти по ним в одно касание.

"Похоже, WhatsApp стремится дать пользователям больше возможностей для персонализации профиля, сосредоточившись на повышении вовлеченности и создании более динамичных и информативных страниц. В будущем в настройках профиля появится новый раздел, где пользователи смогут добавить ссылки на свои социальные сети", - говорится в отчете.

На данный момент в тестовом режиме в WhatsApp можно добавить только профиль Instagram. Однако, вероятно, перед официальным запуском появится поддержка других платформ Meta, таких как Threads и Facebook.

В отличие от бизнес-аккаунтов, где для привязки Instagram требуется вход в систему для верификации, новая бета-версия не требует подтверждения. Однако Meta может внедрить процесс проверки перед официальным запуском, чтобы предотвратить злоупотребления, например, подделку профилей.

Также отмечается, что функция полностью опциональна, и пользователи смогут сами решать, делиться ли им своими соцсетями с контактами.

WhatsApp позволит объединить соцсети в одном профиле: детали обновленияWhatsApp интегрирует профили с социальными сетями (фото: WABetaInfo)

Напомним, что в Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом.

А еще у нас есть материал о том, как быстро и легко сканировать документы в WhatsApp на телефоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Приложение
NEWS
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам