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WhatsApp добавляет новые возможности для видеозвонков

Пятница 14 июня 2024 14:30
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WhatsApp добавляет новые возможности для видеозвонков WhatsApp добавляет больше возможностей для видеосвязи (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp улучшает свои возможности для видеозвонков. Платформа, принадлежащая Meta, расширяет функционал звонков новой функцией демонстрации экрана, увеличенным количеством участников и специальным выделением спикера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Какие новые функции появятся

Демонстрация экрана будет полезна для совместного просмотра видео, обмена контентом, который сложно отправить другим способом, или для помощи родителям с настройкой их устройств. Функиця также позволяет делиться звуком, так что вы сможете общаться с другими людьми, пока смотрите на их экран.

WhatsApp также увеличил максимальное количество участников видеозвонков до 32 человек на всех платформах. Это существенный скачок по сравнению с предыдущим ограничением в восемь человек, которое было введено в 2020 году, когда ввели карантин.

Выделение спикера - еще одно нововведение в обновлении WhatsApp (эта функция уже является стандартной на многих других платформах для звонков). Во время группового звонка человек, который говорит, отображается первым в ряду участников, а его изображение выделяется, что позволяет легче определить, у кого в данный момент "слово".

WhatsApp также отметил недавний переход на кодек MLow для улучшения качества звука во время звонков. Новое сжатие должно устранить шум и улучшить эхоподавление, что полезно для звонков из шумных помещений.

Кроме того, видеозвонки будут транслироваться в более высоком разрешении, если ваша сеть достаточно быстрая.

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