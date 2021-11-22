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"Плюнув в обличчя": українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем

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Понеділок 22 листопада 2021 21:29
"Плюнув в обличчя": українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем Фото: співачка Луна (instagram.com/kri_luna)
Автор: Роман Мирончук

Українська співачка Луна, справжнє ім'я якої Христина Герасимова, розповіла про останню краплю у відносинах з відомим продюсером і екс-лідером гурту "Гриби" Юрієм Бардашем. За словами дівчини, він запропонував їй груповий секс, а коли вона відмовилася, то плюнув в обличчя.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Луна розповіла, що Бардаш, від якого у неї син, приїхав з гастролей і запропонував їй взяти участь у груповому сексі. А відмова від такої пропозиції викликала у чоловіка негативну реакцію.

"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "Я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", - заявила співачка.

Вона також зазначила, що після цього, вони більше не сходилися. Хоча зізналася, що спочатку в якийсь момент ще думала над пропозицією, що можливо це треба зробити.

Місяць розказано про розставання з Юрієм Бардашем (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Луна і Бардаш одружилися в 2012 році. У цьому ж році у них народився син Георгій.

Через 6 років спільного життя, в 2018 році, пара публічно заявила про розставання.

При цьому тоді був скандал, тому що Бардаш в Facebook звинуватив свою кохану в зраді. А вона в свою чергу заявила про насильство з його боку.

У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге на моделі Єлизаветі Коцюбі. У грудні у них з'явилася на світ дочка Сара.

&quot;Плюнув в обличчя&quot;: українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем

Юрій Бардаш одружився на моделі Єлизаветі коцюбі (фото: instagram.com/george.bardash)

Луна ж вийшла заміж в 2021 році за саунд-продюсера Олександра Волощука.

&quot;Плюнув в обличчя&quot;: українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем&quot;Плюнув в обличчя&quot;: українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем

Луна вийшла заміж за Олександра Волощука (фото: instagram.com/kri_luna)

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