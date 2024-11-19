Обувать или не обувать собаку: ветеринары предупреждают владельцев

Нужно ли обувать собаку

В связи с желтым штормовым предупреждением Метеорологического бюро и прогнозами снега в некоторых районах северной Англии, Уэльса и Шотландии многие владельцы собак обеспокоились, не слишком ли холодно для того, чтоб выгуливать своих собак.

Эта проблема становится актуальной и для других стран с приближением холодов. Хотя обуть своих любимцев, чтобы согреть их лапы, кажется логичным решением, штатный ветеринар компании Everypaw Pet Insurance, Анна Форман не советует этого делать в большинстве случаев.

По словам Анны, если владельцы тщательно моют и вытирают лапы своих собак после прогулки, нет никакой необходимости в обуви.

Анна также отметила, что лапы собаки уже имеют "обувь" в виде подушечек пальцев. Эти твердые, кожистые "подошвы" предотвращают травмирование более мягкой кожи вокруг и деликатных структур под ней.

Впрочем, пес все же может случайно порезать или пробить их острыми предметами, поэтому если собака хромает, следует тщательно проверить подушечки на каждой лапе.

Но есть определенные условия, при которых Анна все же советует обувать собаку в ботинки в снежную погоду. Как объясняет ветеринар, если собака скользит на мокром, ледяном или снежном покрове, лапы любимца постоянно стираются и болят, или кожа лап или сама собака не переносят мытье, можно рассмотреть вариант с ботинками.

Ботинки для собак могут уберечь лапы от царапин (фото: GettyImages)

Кроме этого, есть еще одна вещь, от которой Анна не советует отказываться в холодное время года: дождевики для любимцев, у которых нет "врожденной водонепроницаемой шерсти".

Самый простой способ выяснить это - после легкого мытья собаки в душе проверить кожу под шерстью: если подшерсток и кожа под ним сухие и теплые, то наружный волосяной покров помогает отталкивать влагу, сохраняя тепло.

Если пуховой слой шерсти и кожа влажные или холодные, это означает, что комбинезоны для собак могут помочь любимцу лучше перенести холод.

Однако в любом случае важно, чтобы пушистик чувствовал себя безопасно и комфортно во время прогулки, чтобы ему не было слишком жарко или слишком холодно.

Некоторые собаки имеют врожденную теплую и водонепроницаемую шерсть, и накопление слоев может вызвать у них дискомфорт, нарушив терморегуляцию.

Как согреть собаку в снежную погоду

Как отмечает Анна, чтобы собаке было тепло и комфортно зимой, важно обратить внимание на некоторые аспекты.

Тепло одеваться

Ветеринар советует прихватить для собаки водонепроницаемое пальто, чтобы убедиться, что она не будет дрожать от холода, находясь на улице. Это особенно важно, если ваша собака пожилая или имеет короткую шерсть.

Выбирать яркие аксессуары

Чтобы видеть любимца в условиях плохой видимости, стоит позаботиться об ошейнике, поводке, аксессуарах, шлее или пальто со светоотражающими элементами.

Проверять лапы собак после каждой прогулки

Соль и песок на дорогах могут застрять в лапах собачки, вызывая раздражение и боль. После прогулки тщательно проверьте лапы любимца и хорошо протрите их полотенцем или помойте, чтобы удалить соль, песок и снег.

Устроить уютный лежак

Собакам, как и людям, нужно мягкое и уютное место, где они могут отдохнуть после того, как повеселятся на снегу. Убедитесь, что их кровать находится как можно дальше от сквозняков.

Делать физические упражнения в помещении

Возможно, вам придется сократить обычную ежедневную прогулку, чтобы собака не замерзла и не устала. Убедитесь, что потребность питомца в физических и умственных нагрузках удовлетворяется, предложив собаке игрушки и головоломки.

Даже зимой собакам нужны активные упражнения (фото: GettyImages)

Избегать рек и озер

Покрытые льдом водоемы слишком соблазнительны для большинства собак, которым интересно поскользить по поверхности. Однако невозможно знать, насколько крепким может быть лед. Он может разрушиться, подвергая собаку опасности.

Никогда не оставлять собаку в машине без присмотра

Это правило действует круглый год. Зимой в салоне автомобиля может быть очень холодно и собака может переохладиться или, наоборот, перегреться, если включен обогреватель.

Знать признаки обморожения у собак

Признаками обморожения у собак являются очень бледная кожа с синим оттенком, кожа, которая кажется очень холодной или сухой на ощупь, волдыри и болезненные, красные участки.

Если вы заметили какие-либо симптомы, не грейте собаку феном и не кладите ее у батареи.

Вместо этого рекомендуют немного нагреть полотенце в бельевой сушилке или на батарее, что оно было теплым, а затем осторожно приложить полотенце к пораженным участкам. Но лучше всего - обратиться к ветеринару, особенно, если участки темнеют.