Хотите завести морскую свинку? Хорошо подумайте и вот почему

Кроме собак и кошек, грызуны, а именно морские свинки, довольно популярны домашними любимцами, ведь нуждаются меньше места. Но перед тем, как завести морскую свинку, важно взвесить положительные и отрицательные стороны в уходе.

О положительных и негативных особенностях содержания морских свинок на дому рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Преимущества морских свинок для владельцев

Продолжительность жизни грызуна

Мурчаки, морские свинки, отличаются более длительной продолжительностью жизни по сравнению с другими домашними грызунами. К примеру, хомяки в среднем доживают до 2,5 лет, а декоративные крысы живут около 2-3 лет.

Обычно при внимательном уходе в неволе декоративные свинки могут прожить до 6-10 лет, а в редких случаях - даже до 14.

Аккуратность

Морские свинки довольно чистоплотны, ведь эти домашние животные не нуждаются в мойке и способны самостоятельно поддерживать гигиену. Несмотря на распространенное мнение, у кавийок, за которыми ухаживают, нет неприятного запаха.

Если же от морской свинки исходит неприятный аромат - это значит, что наполнитель для подстилки следует заменять чаще.

Коммуникабельность животного

В отличие от некоторых домашних любимцев, морские свинки - или кавийки - вряд ли будут проявлять агрессию. Мурчаки отличаются общительностью, быстро привязываясь к владельцам.

Уникальная "внешность"

Ни одна морская свинка не похожа на другую. Эти декоративные грызуны имеют разнообразие расцветок и пород: одного цвета или нескольких, вьющиеся и с шелковистой шерстью, короткошерстные или длинношерстные.

Морские домашние довольно разнообразны (фото: Feepik)

Дневной образ жизни

Большинство грызунов ведут активный ночной образ жизни, что может беспокоить хозяев. Но, как отмечают, мурчаки меньше шумят ночью.

Кроме этого, в отличие от других декоративных грызунов, морские свинки достаточно активны днем, потому могут "общаться" с хозяевами.

Могут изучить команды

Коммуникабельные кавийки также могут поддаваться дрессировке, ведь отличаются достаточно развитыми умственными способностями.

Конечно, они не выполнят сложных команд, но регулярные непринудительные тренировки со вкусняшками могут иметь успех.

Недостатки морских свинок для владельцев

Могут быть слишком активными

Мурчаки - довольно активные домашние животные. Они постоянно в движении, ищут что-нибудь в подстилке или грызут.

Помимо этого, свое название морские свинки получили благодаря широкому спектру звуков, который товарищеские мурчаки используют для общения - крайне оживленного. Так что почти непрерывный шум вызывает дискомфорт.

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Морские свинки - хрупкие животные и обладают чрезвычайно хрупким здоровьем. А найти хорошего врача для грызунов очень сложно, даже в городе.

Морские свинки имеют слабое здоровье (иллюстративное фото: Feepik)

Невозможно приучить к туалету

В отличие от кошек, морских свинок невозможно приучить к лотку или чуть-чуть потерпеть. К тому же кавийки не перестают есть, поэтому "ходят в туалет" часто - даже если гуляют по комнате.

Впадают в тоску без компании

В дикой среде мурчаки живут стайками, поэтому без общения с родственниками домашний любимец начинает чахнуть. Отмечают, что в некоторых случаях кавийки могут даже умереть от одиночества.

Однако, если заводить несколько свинок, лучше выбирать грызунов одного пола. Иначе в новой семье быстро может произойти пополнение.