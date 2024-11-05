Не такие уж и милые хомяки: о чем следует знать будущему владельцу

Хомяки кажутся отличным вариантом для тех, кто хочет завести любимца, но у них нет времени. Однако, несмотря на свой небольшой размер, хомяки нуждаются в надлежащем уходе, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Об особенностях ухода за хомяками в домашних условиях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Хомякам нужен просторный дом

Правильный выбор клетки - это один из главных аспектов в уходе за хомяком. Несмотря на небольшие размеры грызуна, клетка должна быть достаточно большой, чтобы ваш хомяк имел пространство для движения и активной игры - минимум 50x30x30 см, если у "дома" будет несколько ярусов.

Но чем больше клетка, тем лучше. В природной среде хомяки могут пробежать около 5 километров, поэтому обязательно снабдить грызуна колесом для бега и другими игрушками.

Кроме этого, клетка должна соответствовать следующим параметрам:

поддон клетки должен быть цельный, в решетке любимцы часто застревают

расстояние между элементами решетки должно быть не более 7-9 мм

клетка должна быть из нержавеющей стали или пластика

если железные части клетки крашены, краска должна быть нетоксичной и без запаха

дверца должна плотно закрываться

хомяку нужен домик для отдыха и хранения запасов

Кроме этого, клетку нельзя ставить на сквозняке, солнце или около батарей. Впрочем, важно также обеспечить хорошую вентиляцию.

Подстилки нужно много

В природе грызуны роют глубокие норы и ходы, поэтому слой подстилки должен быть таким, чтобы животное смогло покопаться. Лучше выбирать специальные мягкие опилки, убедившись, что в ней нет острых частиц.

Не следует использовать вату и тем более макулатуру - домашний любимец может запутаться или отравиться.

Хомячкам нужно сбалансированная диета

Уход за хомяком также заключается в правильном питании. Главным источником пищи для грызуна являются специальные смеси для хомяков, которые можно приобрести в зоомагазинах, непременно обращая внимание на склад.

Кроме того, хомяк должен всегда иметь доступ к чистой воде. Лучше всего установить подвесную поилку, так в нее не будут попадать опилки или еда. Воду следует менять каждый день.

Кормить хомяков следует сбалансированным кормом (иллюстративное фото: Freepik)

Помните, что хомякам нельзя давать сладости, соленую пищу, цитрусовые, экзотические фрукты, а также продукты, содержащие красители и консерванты.

Кроме того, избыток высокоуглеводных и калорийных продуктов вредит здоровью грызуна. Информацию о составе корма можно прочесть на упаковке. Если его нет, такой корм покупать не рекомендуется.

Клетку нужно регулярно чистить

Одним из важных аспектов ухода за хомяками является регулярная уборка клетки. Это необходимо не только для обеспечения чистоты, но и для предотвращения развития болезней:

ежедневно: заменить воду, убрать остатки пищи и экскременты

еженедельно: заменить подстилку (опилки или другой материал), почистить стенки клетки

раз в месяц: продезинфицировать клетку, используя безопасные средства для животных.

Хомякам необходима физическая активность

Хомяки являются очень активными животными, поэтому для их развития важно создать условия для физической активности. Они нуждаются в пространстве для бега и исследований. Это можно обеспечить следующим образом:

установить колесо для бега достаточного размера

добавить игрушки, например, туннели, лабиринты, лазейки

Хомяки чувствительны к температурным колебаниям

Для комфортного содержания и поддержания здоровья важно поддерживать оптимальную температуру для хомяка в пределах 18-24 градусов.

Также следует выбирать место для клетки, где нет резких перепадов температуры, сквозняков или прямого солнечного света.

Хомячки активны под вечер и ночью (иллюстративное фото: Freepik)

Хомяки - это ночные животные, они нуждаются в покое днем и более активны ночью. Поэтому попытки пообщаться с хомячком днем или яркий свет могут вызвать стресс у домашнего любимца.

Хомячкам нужен осмотр у ветеринара

Уход за хомяками также заключается в регулярных осмотрах на наличие признаков болезней. Если вы заметили изменения в поведении, аппетите или внешнем виде животного, сразу обратитесь к ветеринару, специализирующемуся на грызунах.

Хомяки не любят навязчивого общения

Хомяки могут быть достаточно независимыми, но они также могут привыкнуть к контакту с людьми, если с ними правильно обращаться.

Старайтесь обеспечить хомяку регулярные взаимодействия, но помните, что они могут быть очень чувствительны к чрезмерному вниманию, особенно в первые дни после привоза домой.

Раздраженные, эти отшельники могут больно укусить, но ругаться на животное ни в коем случае нельзя, ведь это всего лишь способ грызуна сообщить про свой дискомфорт.

Чтобы приручить хомяка, рекомендуют:

начинать с короткого взаимодействия

давать хомяку время для адаптации

не держать хомяка в руках без необходимости, особенно если он не привык к этому

Но помните, хомяк, как и любое животное - не игрушка, а живое существо, нуждающееся в вашей постоянной заботе и внимании.