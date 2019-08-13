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Вибух під Архангельськом: автор "Чорнобиля" вказав на тривожний нюанс

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Вибух ракети під Архангельськом в РФ призвів до радіаційного забруднення

Автор нашумілого серіалу "Чорнобиль" від HBO Крейг Мейзін прокоментував вибух під Архангельськом в РФ реактивного двигуна ракети, який стався 8 серпня. Після інциденту рівень радіації в Сєвєродвінську значно перевищив норму. Сценарист американської картини про наймасштабнішу техногенну катастрофу на ЧАЕС у 1986 році стурбований тим, що російська влада може приховувати страшні подробиці трагедії.

Зазначимо, що спочатку в Міноборони РФ запевняли, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і радіаційний фон нібито в нормі.

До речі, високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа наголосив, що США продовжують стежити за подіями, а "запевнення Москви в тому, що "все нормально", здаються нам порожніми...Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі".

В Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу".

Автор "Чорнобиля" висловив стурбованість через замовчування Москвою деталей трагедії, і що подібна практика знову може вилитися в серйозні наслідки. Таким чином Крейг дав зрозуміти, що потрібно готуватися до поганих новин щодо наслідків вибуху.

"Те, що вони нарешті визнають, жахливо, але я набагато більше стурбований тим, що нам все ще не говорять", - написав Мейзін у своєму Twitter після репосту статті The Daily Beast про катастрофу під Архангельськом.

Скрін: twitter.com/clmazin

За повідомленнями американських ЗМІ, вибух і радіаційний викид на півночі РФ могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про яких російський президент РФ заявляв у 2018 році.

Повідомляється, що в Сєвєродвінську вибухнув маленький атомний реактор.

Вибух під Архангельськом є жахливою ядерною катастрофою Кремля з часів Чорнобиля, пише преса США (Фото: twitter.com/clmazin)

Як повідомлялося, в містах-привидів Прип'ять і Чорнобиль досі можна виявити надзвичайно радіоактивні та смертельно небезпечні предмети.

Нагадаємо, що раніше перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

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