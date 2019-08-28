Вибух у Дрогобичі: з-під завалів подзвонила дитина з благанням про допомогу

Фото: Місце НП (ДСНС)

Дитина змогла вийти на зв'язок з-під уламків зруйнованого будинку

У Дрогобичі в результаті вибуху обрушився житловий чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 28 серпня по вул. Грушевського, 101. Зокрема, сталося руйнування під'їздів з першого по четвертий поверх. В результаті трагедії загинуло дві людини. У ДСНС повідомили, що під завалами будівлі знаходиться дитина. Пізніше чоловік, який знаходиться в шоковому стані повідомив, що хлопчик зателефонував з-під завалів і попросив про допомогу. Про це повідомляє ТСН.

Пошук людей на місці НП триває. Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучено півтисячі людей, спецтехніка і кінологи з собаками. Поруч з будинком зібралися сотні жителів Дрогобича.

Версію про вибух газу відкинули, зараз розглядається нова версія - технічна несправність будинку, адже це стара "хрущовка".

У лікарнях зараз семеро людей чоловік, з них чотири дитини.

Вибух у Дрогобичі (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, в результаті вибуху у Дрогобичі під завалами можуть перебувати ще 5 чоловік.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті вибуху сталося руйнування під'їздів з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.