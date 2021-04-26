Вибух будинку на Позняках: п'ятьом посадовцям "Київгазу" повідомили про підозру

П’ятьом службовим особам АТ "Київгаз" повідомлено про підозру через вибух у житловому будинку в Києві на Позняках , який стався 21 червня 2020 року. Вони допустили порушення під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook .

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах розслідування за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року, повідомлено про підозру першому заступнику голови правління АТ "Київгаз" та ще чотирьом службовим особам АТ "Київгаз", - повідомили в прокуратурі.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог низки нормативно-правових актів, у тому числі "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших. Порушення вимог відбулося в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

"В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21.06.2020 відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок втрати житла мешканцям будинку також заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Згідно до висновку зазначеної експертизи встановлено коло службових осіб АТ "Київгаз", дії яких знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з вибухом.

"26 квітня 2021 року за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України", - розповіли в прокуратурі.

Одночасно цим особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Крім того, вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.