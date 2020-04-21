На ці знаки Зодіаку у травні чекають любовні пригоди і доленосна зустріч

Гороскоп 2020 обіцяє незабутні любовні пригоди деяким знакам Зодіаку в травні. Астрологи назвали в своєму прогнозі трьох головних пестунчиків долі кінця весни.

На кого чекають нові стосунки у травні? Хто в останній місяць весни по-новому подивиться на партнера, з яким прожив 10 чи 20 років? Хто отримає пропозицію руки і серця або зробить її сам? Про все це читайте в матеріалі Styler.

Любовний гороскоп на травень: Телець

Період приємний і багатообіцяючий для Тільця. Ви будете насолоджуватися спогляданням і відпочинком в травні, причому робити це не на самоті. Ті, хто вже знайшов партнера, відчують сплеск емоцій і бажання зануритися в світ романтики. А у самотніх людей є всі шанси почати перспективні стосунки з тим, чий образ вже давно оселився у вашому серці. Але при цьому астрологи попереджають, що особисте життя буде складатися тільки у тих, хто готовий працювати над стосунками і жертвувати своїми інтересами заради кохання.

Любовний гороскоп на травень: Рак

Рака буде супроводжувати удача в амурних справах. Особливо якщо пошук другої половинки зараз для вас є головним питанням. На вас зверне увагу та людина, при вигляді якої серце б'ється швидше. Вас чекають шампанське і полуниця та інші атрибути справжньої романтики. Зірки не радять вам квапити події: нехай стосунки розвиваються плавно і розмірено. Сімейним людям доведеться потрудитися на побутовому ґрунті: ваша половинка часто буде вимагати допомоги. Але в цілому стосунки будуть гармонійними і теплими.

Любовний гороскоп на травень: Водолій

Вам слід продемонструвати близькій людині всю ніжність, на яку ви тільки здатні. Цей порив дозволить зміцнити відносини й переконати партнера в тому, що ваші почуття такі ж свіжі та гарячі, як з десяток років тому. А дехто може отримати пропозицію руки та серця або сам зважиться покликати під вінець. З усім тим, Водолію доведеться пережити й не надто приємні моменти, пов'язані із з'ясуванням стосунків і бажанням довести один одному, хто є головним у вашому союзі. Пізніше ви знайдете спільну мову і разом встигнете насолодитися романтичним усамітненням.

Раніше ми писали, для яких знаків Зодіаку життя кардинально перевернеться з ніг на голову в травні.