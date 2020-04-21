Эти знаки Зодиака в мае ждут любовные приключения и судьбоносная встреча

Гороскоп 2020 сулит незабываемые любовные приключения некоторым знакам Зодиака в мае. Астрологи назвали в своем прогнозе трех главных баловней судьбы конца весны.

Кого ждут новые отношения в мае? Кто в последний месяц весны по-новому посмотрит на партнера, с которым прожил 10 или 20 лет? Кто получит предложение руки и сердца или сделает его сам? Обо всем этом читайте в материале Styler.

Любовный гороскоп на май: Телец

Период приятный и многообещающий для Тельца. Вы будете наслаждаться созерцанием и отдыхом в мае, причем делать это не в одиночестве. Те, кто уже обрел партнера, почувствуют всплеск эмоций и желание окунуться в мир романтики. А у одиноких людей есть все шансы начать перспективные отношения с тем, чей образ уже давно поселился в вашем сердце. Но при этом астрологи предупреждают, что личная жизнь будет складываться только у тех, кто готов трудиться над отношениями и жертвовать своими интересами ради любви.

Любовный гороскоп на май: Рак

Раку будет сопутствовать удача в амурных делах. Особенно если поиск второй половинки сейчас для вас является главным вопросом. На вас обратит внимание тот человек, при виде которого сердце бьется быстрее. Вас ждут шампанское и клубника и другие атрибуты настоящей романтики. Звезды не советуют вам торопить события: пусть отношения развиваются плавно и размеренно. Семейным людям придется потрудиться на бытовой почве: ваша половинка, то и дело, будет требовать помощи. Но в целом отношения будут гармоничными и теплыми.

Любовный гороскоп на май: Водолей

Вам следует продемонстрировать близкому человеку всю нежность, на которую вы только способны. Этот порыв позволит укрепить отношения и убедить партнера в том, что ваши чувства все так же свежи и горячи, как с десяток лет назад. А кое-кто может получить предложение руки и сердца либо сам решится позвать под венец. Тем не менее, Водолею придется пережить и не слишком приятные моменты, связанные с выяснением отношений и желанием доказать друг другу, кто является ведущим в вашем союзе. Позже вы найдете общий язык и вместе успеете насладиться романтическим уединением.

Ранее мы писали, для каких знаков Зодиака жизнь кардинально перевернется с ног на голову в мае.