Названа идеальная температура для квартиры зимой

В Украине зима полностью вступила в свои права и температура воздуха на улице минусовая практически во всех регионах.

Какая температура идеальная в квартире зимой, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Почему температура в квартире важна

Гипотермия – опасное падение температуры тела ниже 35°С. Если у человека такая температура, то его немедленно госпитализируют.

Доктор Хилари Джонс посоветовала не только носить много слоев одежды, носки, тапочки и даже головной убор, если вы дома, но и держать в доме тепло как минимум в двух комнатах.

"Поддерживайте температуру в одной комнате дома около 21 градуса, а в спальне -18. Поэтому, даже если в остальной части дома холодно, если вы живете в этих двух комнатах, вы сбережете тепло, - сказала она.

Врач также рекомендует принимать витамин D для иммунитета — 10 мкг в день для каждого. Не забывайте о движении.

"Держите мышцы в движении, это поможет сохранять равновесие, укрепить мышечную силу и согревает вас", - уточнила она.

Кроме того, в холод люди пьют горячие напитки и едят намного больше, чем обычно.

Симптомы переохлаждения включают в себя