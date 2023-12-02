ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Этот продукт заменит антивозрастную сыворотку и омолодит вас минимум на 15 лет

Суббота 02 декабря 2023 14:03
UA EN RU
Этот продукт заменит антивозрастную сыворотку и омолодит вас минимум на 15 лет Как сделать маску для лица дома (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В зимний период наша кожа нуждается в особом уходе. Помимо этого, многие люди после 30-40 лет начинают задумываться о том, как остановить старение и как убрать морщины. Оказывается, тратить деньги на "уколы красоты" и антивозрастные сыворотки не нужно. Вас спасет продукт, который есть практически в каждом овощном магазине.

Как сделать из авокадо антивозрастную маску и увлажняющий крем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Крем для лица из авокадо

Чтобы избавиться от морщин, вам нужно смешать:

  • 2 чайные ложки вазелина
  • 1 яичный желток
  • мякоть 1 спелого авокадо
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка меда.

Сначала нужно немного подогреть вазелин, добавить к нему мед, а затем влить оливковое масло. После этого добавьте к крему перетертую мякоть авокадо, а когда смесь остынет - влейте желток. Такой крем стоит на ночь оставить в холодильнике, а с утра наносите чудо-средство на кожу лица. Оставьте смесь на 30 минут, а затем смойте ее теплой водой. Усилить эффект можно с помощью легкого массажа.

Две минуты и готово. Как сделать авокадо спелым и вкусным, если купили незрелое

Польза авокадо для кожи (фото: freepik.com)

Маска от морщин с авокадо и овсянкой

Такое средство стоит использовать не чаще раза в неделю. Просто смешайте половинку перебитого в блендере или же размятого вилкой авокадо с ложкой овсянки. Эту смесь нужно наносить на лицо на 10 минут.

Маску смывайте теплой водой. Вы будете приятно удивлены, когда увидите первый результат. Авокадо подтянет кожу, а овсянка поможет выровнять цвет лица.

Важно учитывать, что любое средство для кожи стоит сначала протестировать. Чтобы понять, есть ли у вас аллергия на тот или иной компонент, нанесите смесь на небольшой участок внутренней стороны руки и подождите. Если появится покраснение - использование средства вам противопоказано. Помимо этого, перед использованием любой маски стоит проконсультироваться с дерматологом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать авокадо спелым и вкусным, если купили незрелое.

Кроме этого, недавно модные эксперты назвали худшие идеи для маникюра на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки поради Красота