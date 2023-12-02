Этот продукт заменит антивозрастную сыворотку и омолодит вас минимум на 15 лет

В зимний период наша кожа нуждается в особом уходе. Помимо этого, многие люди после 30-40 лет начинают задумываться о том, как остановить старение и как убрать морщины. Оказывается, тратить деньги на "уколы красоты" и антивозрастные сыворотки не нужно. Вас спасет продукт, который есть практически в каждом овощном магазине.

Как сделать из авокадо антивозрастную маску и увлажняющий крем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

Крем для лица из авокадо

Чтобы избавиться от морщин, вам нужно смешать:

2 чайные ложки вазелина

1 яичный желток

мякоть 1 спелого авокадо

1 чайная ложка оливкового масла

1 чайная ложка меда.

Сначала нужно немного подогреть вазелин, добавить к нему мед, а затем влить оливковое масло. После этого добавьте к крему перетертую мякоть авокадо, а когда смесь остынет - влейте желток. Такой крем стоит на ночь оставить в холодильнике, а с утра наносите чудо-средство на кожу лица. Оставьте смесь на 30 минут, а затем смойте ее теплой водой. Усилить эффект можно с помощью легкого массажа.

Польза авокадо для кожи (фото: freepik.com)

Маска от морщин с авокадо и овсянкой

Такое средство стоит использовать не чаще раза в неделю. Просто смешайте половинку перебитого в блендере или же размятого вилкой авокадо с ложкой овсянки. Эту смесь нужно наносить на лицо на 10 минут.

Маску смывайте теплой водой. Вы будете приятно удивлены, когда увидите первый результат. Авокадо подтянет кожу, а овсянка поможет выровнять цвет лица.

Важно учитывать, что любое средство для кожи стоит сначала протестировать. Чтобы понять, есть ли у вас аллергия на тот или иной компонент, нанесите смесь на небольшой участок внутренней стороны руки и подождите. Если появится покраснение - использование средства вам противопоказано. Помимо этого, перед использованием любой маски стоит проконсультироваться с дерматологом.