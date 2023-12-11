Зимой кожа становится очень сухой: как правильно за ней ухаживать
Зима - сложный период для нашего организма. Портится настроение, холодно, а еще и донимают проблемы с кожей, которая становится сухой и обветренной. Спасти вашу кожу поможет правильный уход.
Как именно нужно правильно ухаживать за кожей зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы "Береги себя" в Telegram.
Почему возникают проблемы с кожей зимой
Когда температура воздуха и уровень влажности падают, могут появляться признаки ксероза – сухой кожи. А именно:
- Ощущение, будто кожа стянута, особенно после душа, купания или плавания
- Кожа грубая на ощупь
- Зуд и шелушение кожи
- Появляются трещины, которые могут кровоточить
- Покраснение
Реакция на холод может быть разной. Некоторые люди получают аллергию с высыпанием на коже, повышенную температуру и отеки.
А еще кожа может реагировать на:
- Повышенную чувствительность к холоду
- Резкие перепады температуры, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот
- Сухой воздух в помещении из-за обогревателей
Что делать с сухой кожей
В Центре общественного здоровья предостерегают, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.
Очистка лица. Выбирайте средства, которые имеют отметку "увлажняющие" или "мягкие". Избегайте косметики, содержащей спирт - он еще больше пересушит кожу.
Очистка тела. Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство - тем лучше. Выбирайте средства без ароматизаторов (fragrance free). Если у вас экзема, то выбирайте средства с вазелином, маслом ши, силиконом. Также полезны минеральные масла и ланолин.
Увлажнение лица. Такой уход зависит от состояния и типа кожи. Следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой. Американская академия дерматологии советует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и молочную кислоту. Если у вас есть сомнения – проконсультируйтесь со специалистом.
Увлажнение тела. Выбирайте средства в тюбиках, а не бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют. Зимой не следует выбирать средства с гликолевой и салициловой кислотами, а также с ретинолом. Если это невозможно, посоветуйтесь с дерматологом, как лучше сделать уход за вашей кожей.
Крем от солнца. Да, несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца вам также нужна. Выбирайте защиту от солнца из SPF не ниже 30.
О чем не стоит забывать
Защищайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Носите шапку, шарф, перчатки.
Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду. Особенно если используете жесткие моющие средства. Пользуйтесь увлажняющим кремом. Подберите средство вместе с врачом, какой крем подходит именно вам. Особенно, если есть дополнительные осложнения, например, акне.
Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
В помещении пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
Мойтесь не горячей водой, а теплой.
После душа промокните кожу полотенцем, а не растирайте.
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