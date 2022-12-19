Зимой квартиру тоже нужно проветривать: как это сделать в мороз, чтобы не замерзнуть

Методика 5 на 5

Летом, весной и осенью окна можно ставить на проветривание или держать их открытыми продолжительное время. Оптимальное время для проветривания - 15-20 минут дважды в сутки.

Зимой за 15 минут квартира остынет полностью, а в квартирах украинцев сейчас и так не очень тепло. Поэтому стоит использовать простую технику, которая впустит в жилье свежий воздух и при этом не охладит помещение полностью - 5 на 5.

Этот способ прерывистой или поперечной вентиляции отлично подойдет для тех, кто большую часть времени проводит дома, редко выходит на улицу или вынужденно сидит дома из-за болезни.

Окна нужно открыть на 5 минут - по возможности можно открыть их так, чтобы сделать поперечную вентиляцию. Через 5 минут все окна нужно закрыть. Для достаточного количества свежего воздуха, такую процедуру нужно повторить 5 раз в день - по 5 минут.

Если вы дома находитесь не постоянно, то можно применять формулу 3 на 5. Проветривайте жилье трижды - утром, когда встаете, второй раз, когда возвращаетесь с работы и третий раз - перед сном.

Чтобы не забывать о проветривании - установите таймер на время, а потом засекайте ровно 5 минут, чтобы квартира не успела полностью остыть.

А что с влажностью?

Если в помещении влажность выше 60%, то проветривать его нужно обязательно и как можно чаще. Иначе в помещении начинают размножаться пылевые клещи, плесень и грибки. Все это провоцирует аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Если влажность оптимальная - от 40 до 60 процентов, то проветривать можно 3 на 5, или 5 на 5. Это в разы снизит риск передачи вирусов воздушно-капельным путем.

При влажности ниже 40% стоит позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха, так как это повышает риск простуд. При сухом воздухе снижается увлажнение слизистых оболочек глаз и носа.