Почему люди зимой болеют простудой и гриппом: наконец-то появился ответ

Ученые выяснили, почему в холодное время люди намного чаще болеют различными ОРВИ, простудами и гриппом. И именно зимой все эти заболевания протекают намного тяжелее.

Об этом говорится в новом исследовании в журнале Allergy and Clinical Immunology.

Во всем виноват нос

Как утверждают ученые, дело все в температуре воздуха, которая начинает резко снижаться осенью и зимой достигает отметок со знаком минус. Микробы на самом деле курсируют круглый год, но именно тогда, когда становится холодно, они начинают атаковать организмы людей с повышенной силой.

Оказывается, есть биологическая причина, почему люди чаще болеют именно в холодное время года. Холодный воздух сам по себе повреждает иммунный ответ, который существует в носу.

"Впервые у нас есть биологическое, молекулярное объяснение одного фактора нашего врожденного иммунного ответа, который, по-видимому, ограничивается более низкими температурами", - подчеркнула доктор-ринолог и профессор отоларингологии в Стэндфордском университете Зара Патель.

Холод убивает наш иммунитет

Снижение температуры внутри носа всего на 5 градусов (по Цельсию) убивает почти 50% миллиарда клеток, которые борются с вирусами и бактериями в ноздрях.

"Холодный воздух связан с повышенной вирусной инфекцией, потому что вы по сути, теряете половину своего иммунитета только из-за небольшого падения температуры", - подчеркивает ринолог из Массачусетского университета Бенджамин Блейер.

Основной путь попадания бактерий и респираторных вирусов в организм человека - это нос. Микроб обнаруживает передняя часть носа, а задняя часть узнает о нем намного позже. В этот момент клетки, которые выстилают нос, немедленно начинают создавать миллиарды простых копий самих себя. Именно они нужны для уничтожения вируса.

Эти клетки действуют как приманки, и когда человек вдыхает вирус, он прилипает к этим мини-копиям, а не к настоящим клеткам. Потом эти мини-копии выбрасываются клетками в носовую слизь - появляется насморк. Там они прекращают вторжение микробов - до того, как они смогут добраться до места назначения и размножаться.

"Это одна из, если не единственная часть иммунной системы, которая покидает ваше тело, чтобы бороться с вирусами, прежде чем они действительно попадут в ваше тело", - добавляет Блейер.

Как показывает исследование, при атаке вирусов нос увеличивает производство мини-копий на 160%.

"Просто представьте рецепторы в виде маленьких торчащих ручек, пытающихся схватиться за вирусные частицы, когда вы их вдыхаете. И мы обнаружили, что каждая везикула имеет в 20 раз больше рецепторов на поверхности, что делает их более липкими", - поясняют ученые.

Блейер со своей командой подвергли испытаниям добровольцев - их поместили на 15 минут в температуру в 4,5 градуса. А потом снова измерили условия внутри носа.

"Мы обнаружили, что, когда вы подвергаетесь воздействию холодного воздуха, температура в вашем носу падает на целых 5 градусов. И этого достаточно, чтобы по существу свести на нет все три иммунных преимущества, которыми обладает нос", - рассказал профессор.

Такое снижение температуры выводит из строя 42% внеклеточных везикул и по сути иммунитет и способность бороться с респираторными инфекциями снижается в два раза.

А как можно защититься?

Доктор Бенджамин Блейер объяснил, что пандемия неожиданно дала возможность защитить свой иммунитет не только от COVID-19, но и от других заболеваний. Поможет самое простое средство - маски.

По сути, маска на носу - это своеобразный свитер для носа. Чем теплее будет среда внутри вашего носа, тем лучше будет работать врожденный механизм иммунной защиты.

В будущем ученые хотят использовать результаты этого исследования для создания специального назального спрея или крема.