Взимку квартиру теж потрібно провітрювати: як це зробити в мороз, щоб не замерзнути

Провітрювати житло взимку потрібно обов'язково, особливо якщо в будинку хтось захворів на грип або ГРВІ. Свіже повітря обов'язково має потрапляти у житло щодня, навіть у тому випадку, якщо температура на вулиці опустилася нижче за нуль.
Як правильно провітрювати квартиру в мороз, щоб не вистудити все житло – читайте у матеріалі Styler.
Влітку, навесні та восени вікна можна ставити на провітрювання або тримати їх відкритими тривалий час. Оптимальний час для провітрювання – 15-20 хвилин двічі на добу.
Взимку за 15 хвилин квартира охолоне повністю, а у квартирах українців зараз і так не дуже тепло. Тому варто використати просту техніку, яка впустить у житло свіже повітря і при цьому не охолодить приміщення повністю – 5 на 5.
Цей спосіб переривчастої або поперечної вентиляції відмінно підійде для тих, хто більшу частину часу проводить вдома, рідко виходить на вулицю або вимушено сидить вдома через хворобу.
Вікна потрібно відкрити на 5 хвилин – по можливості можна відкрити їх так, щоб зробити поперечну вентиляцію. Через 5 хвилин усі вікна потрібно закрити. Для достатньої кількості свіжого повітря таку процедуру потрібно повторити 5 разів на день - по 5 хвилин.
Якщо ви вдома не завжди, то можна застосовувати формулу 3 на 5. Провітрюйте житло тричі - вранці, коли встаєте, вдруге, коли повертаєтеся з роботи й втретє - перед сном.
Щоб не забувати про провітрювання - встановіть таймер на якийсь час, а потім засікайте рівно 5 хвилин, щоб квартира не встигла повністю охолонути.
Якщо в приміщенні вологість вища за 60%, то провітрювати його потрібно обов'язково і якнайчастіше. Інакше в приміщенні починають розмножуватися пилові кліщі, пліснява та грибки. Все це провокує алергічні реакції та проблеми з диханням.
Якщо вологість оптимальна - від 40 до 60 відсотків, то можна провітрювати 3 на 5, або 5 на 5. Це в рази знизить ризик передачі вірусів повітряно-краплинним шляхом.
При вологості нижче 40% варто подбати про додаткове зволоження повітря, оскільки це підвищує ризик застуд. При сухому повітрі знижується зволоження слизових оболонок очей та носа.
До речі, раніше ми розповідали про те, яка температура має бути в приміщенні для комфортної роботи та сну.
А також ми писали про те, чому взимку люди набагато частіше хворіють на віруси та застуду.