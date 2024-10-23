5 признаков того, что ваше тело страдает от нехватки питательных веществ

Одно из исследований показало, что более половины людей мира не потребляют достаточно микроэлементов, необходимых для здоровья, включая кальций, железо и витамины С и Е.

Какие признаки того, что ваше тело страдает от недостатка питательных веществ, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok гастроэнтеролога из США.

5 признаков того, что вы нуждаетесь в питательных веществ

Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети поделился пятью признаками того, что ваше тело нуждается в дополнительном питании.

ломкость ногтей,

подергивание век,

хруст суставов,

преждевременное поседение волос

легкое образование синяков.

Ломкость ногтей

То, что ваши ногти постоянно ломаются, показывает дефицит белка и железа в рационе.

Ногти в основном состоят из кератинового белка, поэтому крайне важно потреблять много белка, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими.

Рекомендованная диетическая норма составляет 0,8 г белка на килограмм массы тела. Например, для человека весом 68 кг это 54 грамма белка каждый день.

Ломкость ногтей чаще встречается у женщин, чем у мужчин, из-за частого мытья рук, удаления влаги с ногтей, использования ацетона для удаления лака для ногтей.

Также возможны заболевания щитовидной железы и железодефицитная анемия. Продукты, богатые железом, включают в себя красное мясо, птицу, рыбу, шпинат, бобы, цельные зерна и яйца.

Подергивание век

Подергивание век или конечностей свидетельствует о дефиците магния, который является критическим для передачи нервных импульсов.

Миокимия - это научный термин для орбикулярной мышцы глаза, которая окружает глаз и закрывает веки, самопроизвольно сокращаясь.

Это состояние связывается со стрессом, усталостью, потреблением кофеина, электролитным дисбалансом, напряжением глаз от слишком длительного пребывания за компьютером, определенными лекарствами и, реже, расстройствами мозга и нервной системы.

Магний в этом случае играет решающую роль в функционировании мышц, и хотя добавки этого минерала популярны, эксперты рекомендуют предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что вы принимаете тот тип магния, который лучше всего отвечает вашим потребностям.

Хруст суставов

Треск, щелчок в коленях является обычным явлением, особенно с возрастом.

Однако врач предупредил, что "это может являться предупредительным признаком дефицита витамина D3 или кальция". Кальций создает и поддерживает крепкость костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций из таких продуктов, как молоко, сардины и листовая зелень.

Преждевременное поседение

Это состояние, когда волосы седеют до 20 лет у людей с белой кожей и до 30 лет у афроамериканцев.

Ученые пока точно не знают, почему это происходит, но обычно это связано с генетикой, аутоиммунными заболеваниями, курением, стрессом и дефицитом витаминов.

Раннее поседение может свидетельствовать о дефиците витамина B12, который имеет решающее значение для производства эритроцитов и транспортировки кислорода в волосяных фолликулах.

Это также может быть признаком дефицита меди, которая отвечает за выработку меланина, придающего вашим волосам цвет.

Легкое образование синяков

Это может быть связано со старостью, поскольку с годами кожа утончается; генетикой, поскольку некоторые люди более подвержены легкому образованию кровоподтеков, а также такими заболеваниями, как синдром Кушинга или синдром Элерса-Данлоса.

Если у вас часто образуются кровоподтеки, это может означать, что вам не хватает витамина С, который отвечает за образование коллагена. Также это свидетельствует о дефиците витамина K1, который помогает свертыванию крови.