5 признаков того, что ваше тело страдает от нехватки питательных веществ
Одно из исследований показало, что более половины людей мира не потребляют достаточно микроэлементов, необходимых для здоровья, включая кальций, железо и витамины С и Е.
Какие признаки того, что ваше тело страдает от недостатка питательных веществ, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok гастроэнтеролога из США.
5 признаков того, что вы нуждаетесь в питательных веществ
Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети поделился пятью признаками того, что ваше тело нуждается в дополнительном питании.
- ломкость ногтей,
- подергивание век,
- хруст суставов,
- преждевременное поседение волос
- легкое образование синяков.
Ломкость ногтей
То, что ваши ногти постоянно ломаются, показывает дефицит белка и железа в рационе.
Ногти в основном состоят из кератинового белка, поэтому крайне важно потреблять много белка, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими.
Рекомендованная диетическая норма составляет 0,8 г белка на килограмм массы тела. Например, для человека весом 68 кг это 54 грамма белка каждый день.
Ломкость ногтей чаще встречается у женщин, чем у мужчин, из-за частого мытья рук, удаления влаги с ногтей, использования ацетона для удаления лака для ногтей.
Также возможны заболевания щитовидной железы и железодефицитная анемия. Продукты, богатые железом, включают в себя красное мясо, птицу, рыбу, шпинат, бобы, цельные зерна и яйца.
Подергивание век
Подергивание век или конечностей свидетельствует о дефиците магния, который является критическим для передачи нервных импульсов.
Миокимия - это научный термин для орбикулярной мышцы глаза, которая окружает глаз и закрывает веки, самопроизвольно сокращаясь.
Это состояние связывается со стрессом, усталостью, потреблением кофеина, электролитным дисбалансом, напряжением глаз от слишком длительного пребывания за компьютером, определенными лекарствами и, реже, расстройствами мозга и нервной системы.
Магний в этом случае играет решающую роль в функционировании мышц, и хотя добавки этого минерала популярны, эксперты рекомендуют предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что вы принимаете тот тип магния, который лучше всего отвечает вашим потребностям.
Хруст суставов
Треск, щелчок в коленях является обычным явлением, особенно с возрастом.
Однако врач предупредил, что "это может являться предупредительным признаком дефицита витамина D3 или кальция". Кальций создает и поддерживает крепкость костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций из таких продуктов, как молоко, сардины и листовая зелень.
Преждевременное поседение
Это состояние, когда волосы седеют до 20 лет у людей с белой кожей и до 30 лет у афроамериканцев.
Ученые пока точно не знают, почему это происходит, но обычно это связано с генетикой, аутоиммунными заболеваниями, курением, стрессом и дефицитом витаминов.
Раннее поседение может свидетельствовать о дефиците витамина B12, который имеет решающее значение для производства эритроцитов и транспортировки кислорода в волосяных фолликулах.
Это также может быть признаком дефицита меди, которая отвечает за выработку меланина, придающего вашим волосам цвет.
Легкое образование синяков
Это может быть связано со старостью, поскольку с годами кожа утончается; генетикой, поскольку некоторые люди более подвержены легкому образованию кровоподтеков, а также такими заболеваниями, как синдром Кушинга или синдром Элерса-Данлоса.
Если у вас часто образуются кровоподтеки, это может означать, что вам не хватает витамина С, который отвечает за образование коллагена. Также это свидетельствует о дефиците витамина K1, который помогает свертыванию крови.
@doctorsethimd
5 Signs Your Body Needs More Nutrients Doctor Sethi #medicaloriginal sound - Doctor Sethi
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