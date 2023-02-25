Уже завтра Землю накроет длительная магнитная буря: как долго будет "штормить"

С чем связана магнитная буря

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.

Ожидается, что это может стать источником вспышек класса М (среднебольшие вспышки) и Х (самые сильные). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Чаще всего люди из группы риска испытывают такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление, боли в мышцах и суставах, слабость и утомляемость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Как уберечь здоровье