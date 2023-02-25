Уже завтра Землю накроет длительная магнитная буря: как долго будет "штормить"

Магнитная или геомагнитная буря ожидается 26-27 февраля. Это связано с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.
Что известно о колебаниях и как они могут повлиять на наше здоровье - узнайте из материала Styler ниже.
Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.
Ожидается, что это может стать источником вспышек класса М (среднебольшие вспышки) и Х (самые сильные). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Чаще всего люди из группы риска испытывают такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление, боли в мышцах и суставах, слабость и утомляемость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность, обострение хронических заболеваний.
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