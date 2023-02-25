Вже завтра Землю накриє тривала магнітна буря: як довго "штормитиме"

Магнітна, або геомагнітна буря, очікується 26-27 лютого. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, що мчить до планети.
Що відомо про коливання і як вони можуть вплинути на наше здоров'я - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.
Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов'язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.
Очікується, що це може стати джерелом спалахів класу М (середньовеликі спалахи) і Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.
Найсильніше вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:
У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Найчастіше люди з групи ризику відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений або знижений тиск, біль у м'язах і суглобах, слабкість і стомлюваність, сонливість або безсоння, нервозність і дратівливість, загострення хронічних захворювань.
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