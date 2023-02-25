Вже завтра Землю накриє тривала магнітна буря: як довго "штормитиме"

З чим пов'язана магнітна буря

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов'язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може стати джерелом спалахів класу М (середньовеликі спалахи) і Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

Кому треба берегтися від геомагнітного впливу

Найсильніше вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

метеозалежні люди;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди із хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Найчастіше люди з групи ризику відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений або знижений тиск, біль у м'язах і суглобах, слабкість і стомлюваність, сонливість або безсоння, нервозність і дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Як вберегти здоров'я